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少子化時代の理想の夫婦関係、お互いの貢献に感謝する

平成国際大学名誉教授　佐藤　晴彦

By 佐藤 晴彦

少子化が進んでいる今日、夫婦関係について考える必要がある。カップルや夫婦は、多くの場合、子供ができるようになるが、より一層多く子供ができるような夫婦の在り方を考えてみよう。【...全文を読む】

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