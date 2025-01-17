トップオピニオンViewpoint社会政策に価値観の裏打ち必要 Viewpoint 社会政策に価値観の裏打ち必要 元衆院議員 大泉博子 タグ会員向け 2025年1月18日 06時35分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint ２０２５年が明けた。世界中の人が虎視眈々（たんたん）と見守るのは、米国トランプ政権の動向であろう。ウクライナ侵攻は終わるのか、ガザ攻撃は終わるのか、戦争を嫌うビジネスマンであり軍需産業に利権を持たぬトランプ次期大統領に期待がかかる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 人気記事 新着記事 Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint 情報・経済で揺さぶる中国ＡＩ車 Viewpoint 転換期に入った国際安保環境 Viewpoint 2025年、アメリカ依存症から脱却を Viewpoint 米大統領の恩赦権巡る論争 Viewpoint 宗教を誤解している若者たち Viewpoint 米国農業から見る日本の安全保障 Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に TOP記事（全期間） Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に Viewpoint 2025年、アメリカ依存症から脱却を Viewpoint 米大統領の恩赦権巡る論争 Viewpoint 宗教を誤解している若者たち Viewpoint 米国農業から見る日本の安全保障 Viewpoint 転換期に入った国際安保環境 Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint 情報・経済で揺さぶる中国ＡＩ車