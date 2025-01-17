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社会政策に価値観の裏打ち必要

元衆院議員　大泉博子

By 編集部

２０２５年が明けた。世界中の人が虎視眈々（たんたん）と見守るのは、米国トランプ政権の動向であろう。ウクライナ侵攻は終わるのか、ガザ攻撃は終わるのか、戦争を嫌うビジネスマンであり軍需産業に利権を持たぬトランプ次期大統領に期待がかかる。【...全文を読む】

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