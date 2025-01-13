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情報・経済で揺さぶる中国ＡＩ車

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田　容子

By 新田 容子

先般、日産とホンダが事業統合検討に踏み切ったことは、自動車産業をとりまく競争環境が大きく変化する、避けて通れない今後の行方を実感させる出来事だった。【...全文を読む】

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