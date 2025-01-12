トップオピニオンViewpoint転換期に入った国際安保環境 Viewpoint 転換期に入った国際安保環境 拓殖大学名誉教授 茅原 郁生 タグ会員向け 2025年1月13日 06時40分 By 茅原 郁生 XLINEFacebookEmailPrint ２０２２年２月に勃発したウクライナ戦争が序曲となって国際安全保障環境は揺るがされ、特に昨年は、その転換期を迎えるような事象が多発した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article2025年、アメリカ依存症から脱却を 人気記事 新着記事 Viewpoint 2025年、アメリカ依存症から脱却を Viewpoint 米大統領の恩赦権巡る論争 Viewpoint 宗教を誤解している若者たち Viewpoint 米国農業から見る日本の安全保障 Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に TOP記事（全期間） Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に Viewpoint 2025年、アメリカ依存症から脱却を Viewpoint 米大統領の恩赦権巡る論争 Viewpoint 宗教を誤解している若者たち Viewpoint 米国農業から見る日本の安全保障