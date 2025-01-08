トップオピニオンViewpoint米大統領の恩赦権巡る論争 Viewpoint 米大統領の恩赦権巡る論争 エルドリッヂ研究所代表、政治学博士 ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグアメリカバイデン大統領会員向け 2025年1月9日 06時34分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint ２０２４年12月１日、ジョー・バイデン米大統領は、息子のハンター氏が14年１月１日以降に犯した罪を「完全かつ無条件で」恩赦すると発表した。この決定は多くの点で問題があった。バイデン氏は何度も、そうしないと公言していた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article宗教を誤解している若者たち 人気記事 新着記事 Viewpoint 宗教を誤解している若者たち Viewpoint 米国農業から見る日本の安全保障 Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に TOP記事（全期間） Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に Viewpoint 米国農業から見る日本の安全保障 Viewpoint 宗教を誤解している若者たち