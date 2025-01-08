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米大統領の恩赦権巡る論争

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

２０２４年12月１日、ジョー・バイデン米大統領は、息子のハンター氏が14年１月１日以降に犯した罪を「完全かつ無条件で」恩赦すると発表した。この決定は多くの点で問題があった。バイデン氏は何度も、そうしないと公言していた。【...全文を読む】

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