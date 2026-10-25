トップオピニオン政界の風を読む二兎追う２年目　前門の消費税、後門のトランプ【政界の風を読む】
政界の風を読む

二兎追う２年目　前門の消費税、後門のトランプ【政界の風を読む】

政治評論家　髙橋利行

By 髙橋 利行

東京大学出身者が幅を利かす警察組織の中で私学出身で初めて警視総監になったユニークな人物がいた。のちに参院議員になり法務大臣をも務めた秦野章である。この豪放磊落（ごうほうらいらく）な人物がこんな名言？を残している。【...全文を読む】

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