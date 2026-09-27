トップオピニオン政界の風を読む泰山鳴動鼠二匹　「高市旋風」は未だ衰えず
政界の風を読む

泰山鳴動鼠二匹　「高市旋風」は未だ衰えず

政治評論家　髙橋利行

By 髙橋 利行

いまや世界を二分する超大国の巨頭がワシントンで会談（９月24日）した。アメリカ大統領ドナルド・トランプと習近平・中国国家主席である。ウクライナ、イランで現実に戦火が交えられているだけでなく、台湾海峡等でも危機が迫っている。【...全文を読む】

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