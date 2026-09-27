トップオピニオン政界の風を読む泰山鳴動鼠二匹 「高市旋風」は未だ衰えず 政界の風を読む 泰山鳴動鼠二匹 「高市旋風」は未だ衰えず 政治評論家 髙橋利行 タグTOP NEWS会員向け高市政権 2026年9月28日 06時37分 By 髙橋 利行 XLINEFacebookEmailPrint いまや世界を二分する超大国の巨頭がワシントンで会談（９月24日）した。アメリカ大統領ドナルド・トランプと習近平・中国国家主席である。ウクライナ、イランで現実に戦火が交えられているだけでなく、台湾海峡等でも危機が迫っている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事唯ぼんやりした不安、大国の「捨て駒」になる危機 人気記事 政界の風を読む 少数与党の旨味 政界の風を読む 「負けの石破」 国益ファーストを念頭に 政界の風を読む 自維政権の行方 「難産の子」はよく育つか？ 政界の風を読む やってみなはれ 牙を剥いた「小選挙区制」 新着記事 政界の風を読む 唯ぼんやりした不安、大国の「捨て駒」になる危機 政界の風を読む 「人事」という罠 幹事長ポストが最大の焦点 政界の風を読む 夏の夜の怪談噺 蠢く「三閣僚辞任」工作【政界の風を読む】 政界の風を読む ドナ・サナ宴のあと 解散権封じられた政権運営【政界の風を読む】 政界の風を読む やってみなはれ 牙を剥いた「小選挙区制」 政界の風を読む 11議席増の攻防 「一石五鳥」の秘められた理由 政界の風を読む 永田町のデジャブ 「解散含み」は「波乱含み」 政界の風を読む 早苗、絶好調！ 内閣と党支持率の乖離に不安 TOP記事（全期間） 政界の風を読む いつもドラマチック 「石破新党」封じ込め大作戦 政界の風を読む 早苗、絶好調！ 内閣と党支持率の乖離に不安 政界の風を読む 「大連立」あるある 国民民主党さえ手放さなければ 政界の風を読む 予算成立という危機 政界の風を読む 「トラの心」と秋の空 政界の風を読む 少々難あり総裁選 心許ない「少数与党」からの脱却 政界の風を読む 怖ろしい食い物の恨み 政界の風を読む 「負けの石破」 国益ファーストを念頭に