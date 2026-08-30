トップオピニオン政界の風を読む唯ぼんやりした不安、大国の「捨て駒」になる危機
政界の風を読む

唯ぼんやりした不安、大国の「捨て駒」になる危機

政治評論家　髙橋利行

By 髙橋 利行

予想もしない「幸せ」が降って湧いた時、ヒトは「こんな幸せが何時までも続くわけがない」という不安に苛まされるらしい。マリッジ・ブルーのような心地なのだろう。心理学では「幸せ恐怖症」というらしい。【...全文を読む】

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