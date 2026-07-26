トップオピニオン政界の風を読む「人事」という罠　幹事長ポストが最大の焦点
政界の風を読む

「人事」という罠　幹事長ポストが最大の焦点

政治評論家　髙橋利行

By 髙橋 利行

政権を生かすも殺すも「人事」の巧拙にある。保守合同（１９５５年）以降、５年超の政権を担った佐藤栄作、中曽根康弘、小泉純一郎、安倍晋三は、いずれも人事が巧みだった。【...全文を読む】

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