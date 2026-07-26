トップオピニオン政界の風を読む「人事」という罠 幹事長ポストが最大の焦点 政界の風を読む 「人事」という罠 幹事長ポストが最大の焦点 政治評論家 髙橋利行 タグ会員向け 2026年7月27日 07時16分 By 髙橋 利行 XLINEFacebookEmailPrint 政権を生かすも殺すも「人事」の巧拙にある。保守合同（１９５５年）以降、５年超の政権を担った佐藤栄作、中曽根康弘、小泉純一郎、安倍晋三は、いずれも人事が巧みだった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事夏の夜の怪談噺 蠢く「三閣僚辞任」工作【政界の風を読む】 人気記事 新着記事 政界の風を読む 夏の夜の怪談噺 蠢く「三閣僚辞任」工作【政界の風を読む】 政界の風を読む ドナ・サナ宴のあと 解散権封じられた政権運営【政界の風を読む】 政界の風を読む やってみなはれ 牙を剥いた「小選挙区制」 政界の風を読む 11議席増の攻防 「一石五鳥」の秘められた理由 政界の風を読む 永田町のデジャブ 「解散含み」は「波乱含み」 政界の風を読む 早苗、絶好調！ 内閣と党支持率の乖離に不安 政界の風を読む 自維政権の行方 「難産の子」はよく育つか？ 政界の風を読む 少々難あり総裁選 心許ない「少数与党」からの脱却 TOP記事（全期間） 政界の風を読む いつもドラマチック 「石破新党」封じ込め大作戦 政界の風を読む 早苗、絶好調！ 内閣と党支持率の乖離に不安 政界の風を読む 「大連立」あるある 国民民主党さえ手放さなければ 政界の風を読む 予算成立という危機 政界の風を読む 「トラの心」と秋の空 政界の風を読む 少々難あり総裁選 心許ない「少数与党」からの脱却 政界の風を読む 怖ろしい食い物の恨み 政界の風を読む 「負けの石破」 国益ファーストを念頭に