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夏の夜の怪談噺　蠢く「三閣僚辞任」工作【政界の風を読む】

政治評論家　髙橋利行

By 髙橋 利行

高市政権の中枢に盤踞している小泉進次郎（防衛大臣）、茂木敏充（外務大臣）、林芳正（総務大臣）という３人の閣僚が揃って辞任するというクーデター紛いの動きが密かに企てられている、という噂が永田町に流れている。【...全文を読む】

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