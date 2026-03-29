トップオピニオン政界の風を読むドナ・サナ宴のあと 解散権封じられた政権運営【政界の風を読む】 政界の風を読む ドナ・サナ宴のあと 解散権封じられた政権運営【政界の風を読む】 タグ会員向け 2026年3月30日 06時48分 By 髙橋 利行 XLINEFacebookEmailPrint アメリカとイスラエルが中東の覇者であるイランを攻撃している真っただ中の「あの日（３月19日）」、アメリカ大統領ドナルド・トランプに向き合っていたのが、高市早苗ではなく石破茂だったらどうなっていただろうか。「台湾有事」発言を巡ってトランプが中国に丸め込まれないようにクギを刺しておくはずが、一転、原油をホルムズ海峡から積み出すことに自衛艦を出してでも協力せよと迫られかねない空気に変わっていた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事やってみなはれ 牙を剥いた「小選挙区制」 人気記事 新着記事 政界の風を読む やってみなはれ 牙を剥いた「小選挙区制」 政界の風を読む 11議席増の攻防 「一石五鳥」の秘められた理由 政界の風を読む 永田町のデジャブ 「解散含み」は「波乱含み」 政界の風を読む 早苗、絶好調！ 内閣と党支持率の乖離に不安 政界の風を読む 自維政権の行方 「難産の子」はよく育つか？ 政界の風を読む 少々難あり総裁選 心許ない「少数与党」からの脱却 政界の風を読む 第三の敗戦か 生かさず殺さずの米戦略 政界の風を読む 「負けの石破」 国益ファーストを念頭に TOP記事（全期間） 政界の風を読む いつもドラマチック 「石破新党」封じ込め大作戦 政界の風を読む 早苗、絶好調！ 内閣と党支持率の乖離に不安 政界の風を読む 「大連立」あるある 国民民主党さえ手放さなければ 政界の風を読む 「トラの心」と秋の空 政界の風を読む 予算成立という危機 政界の風を読む 少々難あり総裁選 心許ない「少数与党」からの脱却 政界の風を読む 怖ろしい食い物の恨み 政界の風を読む 「負けの石破」 国益ファーストを念頭に