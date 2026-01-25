トップオピニオン政界の風を読む11議席増の攻防 「一石五鳥」の秘められた理由 政界の風を読む 11議席増の攻防 「一石五鳥」の秘められた理由 タグ会員向け 2026年1月26日 07時07分 By 髙橋 利行 XLINEFacebookEmailPrint 仮名手本忠臣蔵に赤穂浪士が吉良邸に討ち入りする場面が描かれている。揃いの装束に身を包んだ大石内蔵助を陣頭に47人の浪士が整然と討ち入り主君の仇を見事に討つ。雪明りの中で、浪士が同士討ちを避けるために「山」と「川」という合言葉を使う。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事永田町のデジャブ 「解散含み」は「波乱含み」 人気記事 政界の風を読む 「負けの石破」 国益ファーストを念頭に 政界の風を読む 第三の敗戦か 生かさず殺さずの米戦略 新着記事 政界の風を読む 永田町のデジャブ 「解散含み」は「波乱含み」 政界の風を読む 早苗、絶好調！ 内閣と党支持率の乖離に不安 政界の風を読む 自維政権の行方 「難産の子」はよく育つか？ 政界の風を読む 少々難あり総裁選 心許ない「少数与党」からの脱却 政界の風を読む 第三の敗戦か 生かさず殺さずの米戦略 政界の風を読む 「負けの石破」 国益ファーストを念頭に 政界の風を読む 少数与党の旨味 政界の風を読む 怖ろしい食い物の恨み TOP記事（全期間） 政界の風を読む いつもドラマチック 「石破新党」封じ込め大作戦 政界の風を読む 早苗、絶好調！ 内閣と党支持率の乖離に不安 政界の風を読む 「大連立」あるある 国民民主党さえ手放さなければ 政界の風を読む 「トラの心」と秋の空 政界の風を読む 予算成立という危機 政界の風を読む 怖ろしい食い物の恨み 政界の風を読む 少々難あり総裁選 心許ない「少数与党」からの脱却 政界の風を読む 「負けの石破」 国益ファーストを念頭に