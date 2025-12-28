永田町のデジャブ　「解散含み」は「波乱含み」

長年、永田町で繰り広げられる権力闘争を眺めていると、時に、この光景は、昔、どこかで見たような気がするという感覚に囚われる。デジャブ（既視感）とでもいうのだろうか。宰相・高市早苗が日本維新の会と連立を組みながら、維新が「センターピン」と位置づけた臨時国会での「衆院議員の定数一割削減」という約束を反故にした。高市としては実現に努力したつもりだろうが、結果は「先送り」、実現できなかった。来年一月に始まる通常国会でも実現できるという保証はない。

46年前、時の宰相・大平正芳は後ろ盾になっていた田中角栄の失脚、田中を司直に売ったという逆恨みにも似た「三木降ろし」の大騒動、三木降ろしで手を組んだライバル福田赳夫との先陣争い、いわゆる大福戦争の後遺症が祟り、三木武夫が任期満了で行った衆院選よりも、さらに一議席を減らす「超伯仲」に追い込まれた。その時、いわば満身創痍の政権の国会運営を託されたのが、当時売り出し中の金丸信である。

金丸は、田辺誠（社会党）、大久保直彦（公明党）、永末英一（民社党）らと結託し、宰相抜きで衆院解散・総選挙の日程まで決めてしまうような「国会対策ファースト」を押し通した。

のちに、妻に先立たれた田辺には「後添え」を紹介するほど昵懇（じっこん）になっていた。そして１９８０年度予算案の採決に当たって、社会党はともかく公民両党の賛成を取り付ける手筈をさっさと調えた。あとは宰相の了承を取り付けるだけである。得意満面だった。

民社党が補正予算に賛成したことはあったが、国家の根幹である「本予算」に野党が賛成するということは前代未聞である。単なる多数派工作では済まない。伴に「政権を担う」という重大な意味を持っている。有り体に言えば連立政権を組むという覚悟の表明である。当時、連立論の嚆矢（こうし）となっていたのは民社党委員長の佐々木良作だった。佐々木は欧州で連立先進国になっていた西ドイツ社民党を範に、前委員長の春日一幸とともに自民党との連立、中道路線の確立に奔走していた。

春日は自公民、どちらかと言えば福田赳夫と親しく、佐々木は社公民、大平正芳に好意を抱くという微妙な違いはあったにせよ、ともに政権入りを目指すことでは一致していた。それ故、世間では民社党を「半自民」と揶揄していたのである。その千載一遇のチャンスが目前にぶら下がった。宰相・大平正芳が肯（がえ）んずれば憲政史上初の自公民の連立政権が誕生する。大平の決断を固唾を呑んで見守っていたのである。だが、案に反して大平の答えは「ＮＯ」だった。

【（公明、民社両党とは）添い寝はするが、同衾はしない】

謹厳実直な大平らしからぬ下世話な表現であった。男女間の機微に疎い当方などは慌てて辞書で「同衾（どうきん）とは何ぞや」と調べた思い出がある。金丸も公民両党も激怒し、金丸は院内を頭を下げて回った。結局、衆院予算委員会では否決、衆院本会議で可決するということで収まった。大平は目白の私邸に逼塞（ひっそく）していた田中に相談したらしい。田中は「大平君、呑んではダメだ」と言下に拒否する。連立に繋がることを嫌ったのか、政界再編まで唱える金丸と竹下登が力をつけ過ぎるのを警戒したのかも知れない。

佐々木は、閣僚を出す政党間協力を「連立」、閣僚を出さない協力を「連合」と分け一線を画していたが、そういう物差しで測ると、今度の臨時国会で野党として政権を攻撃しながらも補正予算に賛成に回った国民民主党、公明党は、すでに自民党との「連合政権」を組んだとも言えるし、限りなく「連立政権」に近づいたと言えるのである。

その後、永田町は自自、自自公、自社さ（新党さきがけ）、自公と一挙に連立・連合の時代に突入する。現在も自民党は一党では政権を担うことは叶わず維新と連立を組むに至っているのである。だから、万一、定数削減で維新が政権から外れたにしても、代わって国民民主党が加わるか、あるいは公明党との再婚話まで囁かれる所以である。

連立・連合の時代になると、キャスティングボートを握った小党が力を握ることもあるが、佐々木は「憲法改正だって連立でやれば良い」とも語っていた。逆に、自民党と組んだ挙句、滅びた政党も多い。死屍累々である。公明党こそ生き延びているが、民社党は太陽に近づき過ぎて羽を失い墜落したギリシャ神話のイカロスの如く瓦解している。「解散含み」の政局で、与野党とも生存を賭けた争いの渦中に入ってしまったのである。（文中敬称略）