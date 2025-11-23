トップオピニオン政界の風を読む早苗、絶好調！　内閣と党支持率の乖離に不安
政界の風を読む

早苗、絶好調！　内閣と党支持率の乖離に不安

政治評論家　髙橋利行

By 髙橋 利行

ポピュリズム（大衆迎合主義）が横行する時代に、自民党が衆参両院で失っている「過半数」を奪回しようとすれば、カオの見えない大量の無党派層を味方に付けなければならない。結党70年を迎えた老舗政党にとってはこれが存外厳しい道なのである。憲政史上初めて誕生した女性宰相は、その悲願の半分を達成したと言える。【...全文を読む】

