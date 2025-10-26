トップオピニオン政界の風を読む自維政権の行方　「難産の子」はよく育つか？
政界の風を読む

自維政権の行方　「難産の子」はよく育つか？

政治評論家　髙橋利行

By 髙橋 利行

世の男どもは、一瞬、背筋が凍り付いたのではないだろうか。26年もの間、雨の日も嵐の日も助け合って歩いてきた「糟糠（そうこう）の妻」が、いきなり「あなたとはこれ以上一緒には暮らせません」と「三行半」を叩き付けたからである。兆候はあった。だが、亭主の方は「どうせ踏まれても蹴られてもついてゆきます下駄の雪さ」と嵩を括っていたのである。【...全文を読む】

