埼玉県警の「岩槻高齢者講習センター」に設置された運転能力評価検査装置に乗る職員＝2024年5月、さいたま市岩槻区（写真はイメージ）

厚生労働省が今月半ば、アルツハイマー病の診断を助ける血液検査薬の製造販売を承認した。この病気を完全に治す薬はまだないが、症状進行を抑制する薬はある。ただ、それは初期段階が対象だから、今回の検査薬が早期診断の補助となるなら朗報である。

医療技術は日進月歩で、病気の早期発見方法は次々開発されるが、それで新たな課題が生じることもある。厚労省が新検査薬を承認する数日前、地方に住む知人からアルツハイマー型認知症の診断について考えさせられる話を聞いた。

知人は近所に住むご婦人（後期高齢者）に頼まれ、車で病院に連れて行った。物忘れが激しくなり認知症を疑ったご主人から、検査を受けるよう促されたのだった。ご夫婦は２人暮らしで、共に運転をするが、その日、ご主人は所用のため車で出掛け、付き添いができなかったのだ。

若い医師の診察では、アルツハイマー型認知症の初期段階が疑われた。本来なら、早く進行の抑制薬を処方するのだろうが、医師は薬を処方しなかった。その代わり、「ご主人と一緒にもう一度来てください。その時に、今後の生活も含めて相談しましょう」と言った。

そばで看護師が「先生、いいんですか」とささやくのを聞いた知人は、薬を処方しないことに疑問を感じた。しかし、医師の説明を聞いて「なるほど」と思ったという。

認知症と診断されると、道路交通法に基づき運転免許取り消しの対象となる。診断した医師には、任意だが都道府県公安委員会に届ける制度がある。このため、診断を確定させることに慎重を期したのだった。診断確定で直ちに免許失効となるわけではないが、医師としては運転停止を指導する必要がある。

地方での暮らしで車の運転ができなくなると、生活に大きな支障を来す。医師はそれを心配し、ご主人から日頃の生活の様子も聞きながら、物忘れがあっても日常生活はおおむね自立している軽度認知障害なのか、認知症の初期段階なのかを慎重に判断したかったようだ。

そして、知人は「認知症検査を軽く考えてはダメということだな。運転ができなくなり生活が変わってしまう可能性があるのだから、必ず配偶者なり肉親と一緒に病院に行く必要があると知った」と語った。

このご婦人の場合、元気に動けるご主人と生活を共にしているから、まだ選択肢はあるだろう。これが独り暮らしの高齢者だったら、どうなるのか。忘れ物が増えて、認知症検査を早く受けるべきだと思っても、運転できなくなることを恐れ、検査に二の足を踏む人は少なくないだろう。そうして時間が過ぎることで症状が進行してしまい、抑制薬の効果が薄れるだけでなく、事故を起こす恐れが高まってしまう。

この事態を避けるためには、運転できる認知症手前の障害なのか、運転してはいけない初期段階なのかの診断精度を上げることがポイントだ。血液検査薬はあくまで補助ツールであり、医師の総合的な診断力が問われる。一方、運転できない高齢者の外出手段の確保や生活支援の制度を充実させ、それを周知し検査への心理的な障害を取り除くことを同時にやる必要があるのだろう。