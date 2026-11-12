モンゴルで〝社会主義回顧展〟　発展途上の民主主義

モンゴル国立博物館で開かれた特別展『社会主義を旅しよう』のパネル=2026年11月、ウランバートル（辻󠄀本奈緒子撮影）

社会主義時代モンゴルの人々の生活にまつわる品々を展示する特別展が、首都ウランバートルのモンゴル国立博物館で11月19日まで開かれている。会期中にちょうど訪れる機会があったため、見学してきた。

モンゴルは１９２４年、ソ連に次ぐ世界で２番目の社会主義国となってから70年近く社会主義体制を敷いた。92年に民主化したが、現在の社会の中枢を担っているのは社会主義体制下で生まれ育ち、教育を受けた世代だ。

政治的には民主党とモンゴル人民党の二大政党があり、現在の与党は社会主義時代に一党独裁だったモンゴル人民革命党の流れをくむ人民党である。

国立博物館１階の特設スペースに展示されていたのは、社会主義体制下で生産された工業製品の数々や、ソ連との蜜月と労働の美徳を呼び掛けるポスターなど。中には日本の政府開発援助（ＯＤＡ）で81年に設立された国営カシミヤ工場の製品も紹介されていた（日本との国交は72年に樹立）。

モンゴルの移動式住居ゲルの内装を当時の雰囲気で再現したブースも。同展の開幕後は多くの国内メディアで取り上げられ、報道での印象より実物の展示はこじんまりとしていたが、それでも十分に見応えはあった。

メディア報道を見ていると、インタビューを受けていた来館者には高齢者が目立った。社会主義体制下の当時生まれ育った世代にとっては、やはりその雰囲気が懐かしいのだろう。

解説展示では、工業化や集合住宅の建設、教育の普及など社会主義体制の光の面に主に焦点を当てていた。「祖国の発展のために真面目に労働しよう」「社会をつくる神聖な労働を愛そう」といった力強い標語は、民主化後に生まれた世代やわれわれ日本人にとっては新鮮に映る。

懐かしい時代を回顧するのはいいが、より一層忘れてはならないのは社会主義体制がもたらした負の教訓だ。コミンテルン（国際共産党）の後押しで社会主義国を宣言したモンゴルでは、仏教寺院が迫害を受け、僧侶や知識層を主な標的として大規模な粛清が行われた。

現代でも、親類が被害に遭ったなどの記憶が拭えず、一党独裁政治への嫌悪感を根強く持つモンゴル人は少なくない。

社会主義の負の記録を辿（たど）る「政治粛清祈念博物館」がウランバートルの中心部にあったのだが、調べてみると「現在閉館中」とのことだった。

北にロシア、南に中国という二大国に挟まれたモンゴルは特に近現代、地政学的に難しい立場を余儀なくされてきた。今敢（あ）えて、社会主義時代を礼賛（らいさん）するような展示会を開催した意図は何なのか、分析してみる必要性があるかもしれない。

親日国であるモンゴルは民主化して30年余りたったとはいえ、政治家の汚職や、メディアの取材・報道の在り方など、まだまだ民主主義体制は発展途上だ。モンゴルは今も、民主化の最中なのだと言っていいだろう。もっとも、日本の民主主義も成熟しているとは言えないかもしれないが。