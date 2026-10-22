ＭＭＸ打ち上げ成功　世界初の火星圏試料回収へ　【記者の視点】

火星衛星探査機「ＭＭＸ」を搭載したＨ３ロケット10号機の打ち上げ＝20日未明、鹿児島県・種子島宇宙センター

人類未踏の地である火星の衛星「フォボス」に着陸し、試料回収後、地球への帰還を目指す火星衛星探査機（ＭＭＸ）が20日早朝、Ｈ３ロケット10号機によって打ち上げられた。

ＭＭＸは約１年をかけて火星圏に到着。フォボスに着陸して砂などの試料を採取し、２０３１年に試料を入れたカプセルが地球に帰還する計画だ。火星圏からのサンプルリターン（試料回収）に成功すれば世界初の快挙となる。打ち上げから地球帰還まで５年にわたるミッションだが、成果が待ち遠しい限りだ。

サンプルリターンはいわば日本のお家芸だ。小惑星「イトカワ」から試料を採取し満身創痍（そうい）で帰還した探査機の初代「はやぶさ」。小惑星「りゅうぐう」への２度の着地と試料採取、回収を成し遂げるとともに、予定外ではあったが、小惑星「トリフネ」の間近を通過することに成功し、小惑星が地球に接近した場合は体当たりして軌道を変える能力を持つことを示した「はやぶさ２」。ＭＭＸも、これまでにない困難が予想されるが、ぜひとも種々のミッションを成功させてほしい。

ＭＭＸは火星の衛星の起源や火星圏の進化の過程を明らかにし、地球型惑星における生命が誕生・居住できる環境の起源を探る。具体的にはフォボスの地形や内部構造、組成、重力などを観測し、表面の砂や岩石10グラムを採取し帰還する。

ＭＭＸは宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が主導する月・惑星探査ミッションとしては過去最大の国際共同プロジェクトであり、山川宏ＪＡＸＡ理事長は「国際競争の中で非常に重要なミッション」と位置付ける。

国内はもとより欧米の主要宇宙機関と、搭載機器の提供を含む幅広い協力体制を構築。特に搭載機器では、ドイツ航空宇宙センター（ＤＬＲ）とフランス国立宇宙研究センター（ＣＮＥＳ）が共同開発した小型ローバーを搭載。小型ローバーはフォボス上空でＭＭＸから放出され、フォボスに着陸して表面の観測を行う。「国際協力の好事例」「ウィンウィンの取り組み」（山川理事長）である。

ＭＭＸは往路・探査・復路の三つのモジュールで構成され、フォボス着陸、地球と火星圏の長距離往還、サンプル採取に向けた多機能性が求められており、最先端の実証機としての役割を担っている。

ＭＭＸでは、ＮＨＫが開発した２台のスーパーハイビジョンカメラ（８Ｋ・４Ｋ）によって、火星圏に近づく宇宙の様相やフォボスへの降下・着陸、フォボスの地表などを高精細な映像で撮影する予定であり、臨場感を持って新たな知見を味わいたい。

今回、ＭＭＸを打ち上げたＨ３ロケットは、補助ロケット（ＳＲＢ―３）を４本装備した高推力の「24Ｌ」構成だ。

Ｈ３はメインエンジン「ＬＥ―９」と補助ロケットの組み合わせで、多様な打ち上げ用途に対応。安価なタイプでは、Ｈ２Ａにかかったコストの半減（約50億円）を目指している。Ｈ３も着実に成功を重ね、日本の安全保障への貢献と、世界の衛星打ち上げ市場での地歩を固めていってほしい。