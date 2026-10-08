日本軍と共謀した八路軍　毛沢東は元日本軍人に感謝【記者の視点】

遠藤誉著『毛沢東 日本軍と共謀した男』（新潮新書）と『台湾軍事機密文書が語る中国「抗日戦争」の真相』（同）

日中戦争の実態には分かりにくい側面がある。

作家の伊藤桂一は戦記文学の優れた書き手で、１９３８年から終戦まで軍隊に勤務。『遥かな戦場』は事実を素材にした作品集で主な舞台は中国。「山麓の敵」で日本軍と中国共産党八路軍との不思議な関係を描いている。

舞台は山東省棲霞県近くの村。そこは八路軍の勢力範囲だが村長が利口者で人徳があり、日本軍にも対応が良い。その村長から「娘が高熱で危ないから診察してほしい」という連絡が日本軍に来る。

沼川伍長は中隊長の許可を得て衛生班の兵士らと村に行く。両軍は戦闘を繰り返しながらも道義を守り、村民の治療中に兵員が襲われることはなかった。

治療の後、今度は八路軍の兵士がやって来て、「日本軍に内密に八路兵の治療をしてもらえないか」と申し出る。その兵士は日本人で沼川と同じ中隊にいた同年兵。２年前に中国婦人と関係して咎（とが）められ、脱走していた。

沼川は中隊長の許可を得てそこへ向かう。作者は書く。「八路兵は捕虜を虐待したこともないし、またしばしば日本兵の屍を丁重に葬ってくれている。戦闘と道義を分けて考えている」と。

この間の事情を納得させてくれたのは、中国問題グローバル研究所所長・遠藤誉さんの『毛沢東 日本軍と共謀した男』（新潮新書）と新刊の『台湾軍事機密文書が語る中国「抗日戦争」の真相』（同）だった。

毛沢東没後、中国で人民は「毛の率いる中国共産党軍こそ日本軍と勇敢に戦い、日本を敗戦に追いやった」と教えられ、国民党軍は本気で戦おうとしなかったと蒋介石をののしる。

しかし実際は逆で、40年以降、中共軍は大きな戦闘は行っておらず、真正面から戦っていたのは国民党軍。毛はこれを打ち負かすべく日本軍と共謀していた、と遠藤さんは『毛沢東』で語る。

中共軍は30年から31年にかけて、３次にわたる国民党軍による掃討作戦で壊滅的な打撃を受けたが、31年９月に起きたのが満州事変。毛ら中共軍は関東軍の出動に大歓声を上げた。

毛は党内権力闘争と国民党軍との戦闘の板挟みで絶体絶命の淵にあり、日本軍が彼を救った。56年、元軍人代表の遠藤三郎元中将らが訪中した時、毛は招待し、「日本の軍閥がわれわれ中国に侵攻したことを感謝する。あの戦争がなかったら、私たちは今ここ（北京の中南海）にいない」と語った。

日中戦争が起きた時も同様で、国民党軍と日本軍を戦わせるために毛が上海の日本諜（ちょう）報（ほう）機関「岩井公館」にいる外務省の岩井英一の下にスパイ潘漢年を送った。潘は「中共軍と日本軍との停戦」を申し出て、国民党の情報を日本に与える。国共合作で情報を得るのはたやすかったという。

新刊ではその結果、戦場で起きていた実例を示す。台湾国史館のデジタルアーカイブで「戦場からの手書き軍事機密電文集」が公開され、これを基に電文を示し、「戦場の地図」を掲載して照合。37年の中共軍の活動領域は日本軍のそれと重なるところが多く、両者が共存していた事実を示す。

中国の習近平国家主席は先のトランプ米大統領との会談で、「80年以上前、中米両国人民は協力して日本軍国主義の侵略者と戦った」と語ったが、日本軍と戦ったのは国民党軍の方だった。