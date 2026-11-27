台湾の帰属を巡る「しんぶん赤旗」の主張に対し、１９７２年の日中共同声明で日本は中国の立場を「承認」していないとの指摘がある。写真は同声明の原本（２０２２年９月、外務省外交史料館）＝時事

高市早苗首相がアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するために訪れた中国での冷遇ぶりは、ひどいものだった。中国・深圳の空港に到着した時、日本の政府専用機の出口と中国側が用意したタラップの間に約40㌢の段差があった。首相が驚いた様子を見せたのも無理はない。踏み外してけがをする恐れもあった。

空港で高市首相を出迎えたのは、引退した外交官。一方、トランプ米大統領は習近平国家主席が自ら出迎えている。昨年11月の首相の台湾有事発言に対する当て付けなのだろう。

この発言について、日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」は11日付主張「台湾有事発言１年 首相が撤回するしか道はない」の中で「中国政府は強く反発し、両国関係は国交正常化以来、最悪と言える事態です。首相自身が発言を撤回するしかありません」と訴えた。

「主張」は「台湾問題を巡って米国が台湾を支援して軍事介入し、中国と戦争になった場合、日本政府が『存立危機事態』と認定すれば、自衛隊は米軍への攻撃を排除するため武力を行使することになります」と説明。「台湾問題は、台湾住民の民意を尊重し、平和的に解決されるべきです。中国の台湾に対する武力行使や武力による威嚇は許されません。米国や日本が軍事的に介入することもあってはなりません」と述べ、中国の侵攻企図を批判するだけでなく、日米の軍事介入にもくぎを刺している。

しかし中国が台湾に侵攻すれば、沖縄県・先島諸島も危険にさらされる可能性が高い。日本が存立危機事態で集団的自衛権を行使するのは、日本の安全を守るためにほかならない。

高市首相が発言を撤回すれば、日本の安全保障が損なわれるだけでなく、米国との同盟関係にひびが入ることは避けられない。首相に譲歩を迫る「主張」は、中国の利益に沿ったものだと言わざるを得ない。

また「主張」は、１９７２年の日中共同声明に言及して「『台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である』とする中国の立場を日本政府は『十分に理解し、尊重』すると約束しました」として、高市首相がこの立場を踏みにじっていると批判している。だが日本は中国の立場を「承認」したわけではなく、首相への批判は的外れだ。

「赤旗」は、中国が台湾に侵攻しなくても、時間が経過すれば中国が台湾を政治的、経済的にのみ込んで「平和統一」が実現するとみているのかもしれない。日本は台湾政策で米国と連携し、台湾との関係を強化する必要がある。