中国や北朝鮮など周辺国の軍拡・核開発が進む中、現実的な防衛力のあり方が問われている。写真は自衛隊観閲式で飛行する航空自衛隊のF2A戦闘機（2024年11月、陸上自衛隊朝霞訓練場）＝時事

立憲民主党の機関紙「立憲民主」11月20日号は「鼎談 新しいリベラル 未来を見据えた、政治の役割とは」をテーマに、同党の水岡俊一代表と岸真紀子参院議員、そして北海道大学大学院教授の橋本努氏による座談会での発言を掲載している。

「新しいリベラル」とは何か。立命館大学教授の金澤悠介氏との共著『新しいリベラル』（ちくま新書）を昨年６月に刊行した橋本氏は「従来のリベラルは、護憲、人権、弱者支援を強調してきました。新しいリベラルも弱者支援は大切だと考えますが、それと同程度かそれ以上に、子育て・次世代支援を重視します」と説明している。

また「現在の民主主義では、人口構成や投票行動の影響から、高齢者にとって有利な政策が優先されやすくなります。若い世代は人口が少なく、投票に行く人も相対的に少ないため、意見が政治に届きにくい。だからこそ、若い世代や、これから生まれてくる世代の利益を考える視点が必要です」と強調する。

これを受け、水岡氏も「将来世代の利益を政治に反映するためには、若い世代の声を政策づくりに生かすことが必要です。地方議会でも、若者を代表する議員が増えていくことが求められます」と述べている。

橋本氏はさらに「次世代への支援を考える上で、環境への投資も重要です。環境分野に投資することで、それぞれの地域に新たな産業を生み出すことができます。地域経済への支援と次世代への支援を結び付けて考えることが大切です」と話している。

新しいリベラルが次世代支援に重きを置いていることは分かる。ただ違和感を覚えたのは、次のやりとりだ。水岡氏が「私が難しいと感じているのは、新しいリベラルの人たちが非核三原則や日本の防衛をどう捉えているのかという点です。私たちの世代が大切にしてきた戦後民主主義の考え方と、若い世代の意識には『ズレ』もあります。その中でも、守り続けたい価値をどう伝えていくかが課題です」と述べたのに対し、橋本氏は「非核三原則は、戦争を防ぐための歯止めとして重要です。新しいリベラルとしても、ここは守っていかなければならないと思います」と応じている。

橋本氏は共著で新しいリベラルについて、非核三原則を支持しているという調査結果を紹介しているが、座談会では「平和についても、ウクライナ戦争を経て、よりリアルに捉えています」と説明している。北海道放送のウェブトーク番組では、もう一度調査すれば結果が変わるかもしれないと述べている。

ウクライナを侵略したロシアは核の威嚇を繰り返し、２０２４年時点で６００発台前半の核弾頭があったとされる中国は、30年までに１０００発以上の保有を目指している。さらに日本の近くには、国連安全保障理事会決議違反の核・ミサイル開発を進める北朝鮮が存在する。

高市早苗首相は、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」の非核三原則について「持ち込ませず」を疑問視し、安全保障関連３文書の年内改定で有事の際の例外を明記する案を検討しているとされる。硬直的で過度に抑制的な安保政策では、日本の平和と安全を守れないとの危機感によるものだろう。

橋本氏は座談会で「自分が亡くなった後も、日本社会が安定し、安全であってほしい」と述べている。これは多くの国民の思いでもあるだろう。ただ、そのためには非核三原則の見直しをタブー視すべきではあるまい。