アフリカと印、南米

かねて「21世紀はアフリカの時代」と言われてきた。６大陸の一つで世界の陸地面積の20％、人口の19％を占める。また、世界の４分の１の国（54カ国）が属する大陸は、グローバル化が進む現代においては最後のフロンティアとして有望視されている。一方で、未（いま）だに貧困、紛争、難民、水資源、環境など多くの課題を抱えているのも事実。そうした課題に対しては現在、国連などの国際機関や非政府組織（ＮＧＯ）などのボランティアが積極的に関与し問題解決に向けて取り組んでいる。

シマウマの群れが草を食むアフリカの草原

これらの開発途上のアフリカを中心に、インド、南米を加え、そこに焦点を当て「ゴンドワナ経済圏」として週刊エコノミスト（11月17・24日合併号）が特集を組んだ。「来るぞ！ゴンドワナ アフリカ インド 南米」と題したリードには、「かつて地球上に存在した超大陸『ゴンドワナ』。その分裂で誕生したアフリカ、インド、南米を結び、世界を牽引する新しい経済圏が勃興しつつある」とある。

ゴンドワナ大陸は２億年ほど前から分裂を始め、その一つがアフリカであり、南米であり、インドであるというのだ。そして、その三つの大陸で大きな経済圏を形成しようというのである。

米中二極では不安定

今回、特集に登場する豊田通商の今井斗志光社長へのインタビューが面白い。同社は現在、ゴンドワナ経済圏を経営の柱に据えているという。その狙いについては「米中の二極だけでは世界は不安定で、第三極が必要だ。新興・途上国が集まるグローバルサウスは約１５０カ国に広がり、ひとまとまりにはなりにくい。有力新興国の枠組み『ＢＲＩＣＳ』には中国が入っており、第三極とは言いにくい。インドを核に、アフリカとブラジルが結びつき、グローバルサウスを代表する国が一つの塊になって第三極として出現する」といった仮説を一つの世界パラダイム（秩序）として立て、具体的には「アフリカは人口が15億から25億人へ増える巨大な消費市場。インドは中国と競争できるようなモノ、サービスの供給拠点。ブラジルは穀物などの供給地だ。将来的には双方向の流れを目指す」といった経営戦略を構築していくというのである。

第三極との経済協力

確かに、米中二極だけでは世界は不安定という見方には納得がいく。それは今回の中国深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を見ても明らかだ。かつての経済神話が崩れ衰退が目に付く米国に対して、バブル崩壊下で世界覇権を目指す中国。米中の対立が激しくなる昨今、中国に与（くみ）しない形で第三極に活路を見いだすのは当然の成り行きであろう。

一方、今回の特集では石破茂前首相もインタビューに応じていた。「『一帯一路』でアフリカに影響力を強める中国にどう向き合うか」という質問に対し、「『競り合う』のではなく、『中国と分担し合えるのなら、なにか』『中国のやり方では持続可能でないのなら、どう補完できるのか』という考えが必要だ」と答えている。ここで疑問に思うことは、何ゆえに日本が「一帯一路」を補完しなければならないのか、ということである。まさにこの辺が石破氏が〝媚中派〟と呼ばれる所以（ゆえん）なのであろう。

米中のアフリカにおける鉱物資源などを巡る争奪戦が激しさを増す中、日本の出遅れ感は否めないと指摘されるが、それでも「日本が重要鉱物を安定的に調達していくためには（ゴンドワナ諸国との）信頼関係が重要」（志田富雄・日本メタル経済研究所特任アナリスト）であり、「米中が軍事力、経済力の『力業』で資源を押さえ込もうとするほど、日本にはゴンドワナ諸国との関係を強化する余地が生まれる」（同）との指摘は納得がいく。中国に媚（こ）びない外交努力、第三極との親密な経済協力が求められている。

（湯朝 肇）