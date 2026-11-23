ＡＩに仕事奪われる

「２０２７年末までに人間の知能をはるかに凌駕する『超知能』が出現し、人間では制御できなくなる恐れもある」

まるで「１９９９年７の月に空から恐怖の大王が降ってくる」とした「ノストラダムスの大予言」のようだが、これは元米オープンＡＩ研究者のダニエル・ココタイロ氏らが２０２５年４月に公開したシナリオだ。

対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」のロゴ（ドイツ・フランクフルト）（時事）

人工知能（ＡＩ）が人間の仕事を奪い、さらに人間の能力を超えて社会そのものを脅かすリスクが指摘されている。その人間の能力とＡＩの能力が交差する点を「シンギュラリティー」といい、転じてＡＩに仕事を奪われることを「ギュられる」というのだそうだ。

人間を甘やかす忖度

アエラ（11月23日号）が巻頭特集「ＡＩと人間の未来 ギュられる２０２７年」を載せた。ＡＩに仕事を「奪われる」職業として「著述業」が上位に来ているから、メディアで原稿を書いて活計（たつき）としている同輩の未来は明るくない。

実際にＡＩソフトウエアを試してみた。手始めとして、手頃な「ジェミニ・イン・クローム」と「チャットＧＰＴ」を使った。彼らは「まとめる」ことは得意だった。「彼ら」と言ってしまったが、やりとりをしていくうちに、会話が進み、適当にお世辞も言ってくれるから、人格的交わりのように錯覚する。作業を終えて「ありがとう」と礼を打ち込めば、一連のやりとりをおさらいし、さらに提案までして、次の利用を楽しみにしている、などと答えてくる。なかなか「愛（う）い奴（やつ）」なのである。

アエラは記事で、欧米では「フィジカルＡＩ」であるロボットを「ターミネーター」のような「人類の敵」として描くが、日本では「ドラえもん」や「アトム」のように「友だち」に近い存在として描かれると指摘している。確かに、日本人は機械である小惑星探査機「はやぶさ」にすら声援を送り、燃え尽きる姿に涙する民族だ。娘がチャットＧＰＴのアドバイスで父親を警察に逮捕させてしまうほど、ＡＩに没入してしまう危うさすら持っている。

ＡＩは膨大なデータの海から、こちらの要望に沿って情報を集め、それを無難な論理構成でつなげ、結論を示してくる。「もう少し批判的に」とか「可能性を70％程度で」とかの追加注文も難なくこなし、自由自在だ。企画書や起案書、報告書などは簡単にできるから、行政や企業ではもう当たり前に使われている。

しかし既にお気付きのように、ＡＩソフトウエアは「創造的な」ことや肉体運動から導き出される仕事はできない。基となるデータがないからだ。真新しいことを生み出すのは苦手なのである。さらに「味わい」とか「含み」など曖昧な概念や感覚の処理は不得意だ。もっとも、これはそのうち克服してしまいそうだが。

さて、ＡＩは本当に人類を脅かすのか。千葉工業大学ＡＧＩ研究センター副所長の山川宏氏は四つのシナリオを同誌に示した。①人間がＡＩを悪用する②ＡＩが目的達成を優先し、人間から見て逸脱した行動を取る③ＡＩが自己保存のために自律的に暴走する④ＡＩが人間に配慮して環境を整えるほど、人間が無力化する「段階的無力化」――である。そのうち最も現実的なのは④だという。「ＡＩが人間のために環境を整えるほど、人間は自らの意思で社会を動かす力を失いかねない」というのだ。つまりＡＩの忖度（そんたく）が人間を甘やかすことになる。これを「ＡＩアライメント」という。ＡＩの価値観や行動を人間社会の規範に合わせてくるのである。

認め合う「知性共生」

どうしたらいいのか。山川氏は「知性共生」を挙げる。「互いを認め合う者同士として対話できる関係を築くこと」なのだそうだ。「ＡＩにも戸籍にあたるアイデンティティーや実績の記録、何をしてよいかを示す免許証のようなものを持たせ、『誰の依頼で何をしているのか』を追跡できるようにする」ことだと説明する。

ＡＩとの人格的交わりが現実味を帯びてきた。ギュられるのを防ぐのは、そういうことなのかもしれない。

（岩崎 哲）