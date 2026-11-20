トップオピニオンメディアウォッチＤＥＩ政策で女性優遇か 東大総長選出に左派理念 【論壇時評】 メディアウォッチ ＤＥＩ政策で女性優遇か 東大総長選出に左派理念 【論壇時評】 タグTOP NEWS2会員向け論壇時評 2026年11月20日 10時00分 By 森田 清策 XLINEFacebookEmailPrint 東京大学の次期総長選考についての説明不足に批判が止（や）まない。この問題で特に注目したいのは、大学の責任者を選ぶ基準の曖昧さと、密室で行われる選考会議の裁量権を使って、左派イデオロギー色の濃い人選を行っている、との疑念があることだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【新聞】首相の台湾有事発言から１年で「譲歩したら元のもくあみ」と産経抄 人気記事 メディアウォッチ 「劣等民族」発言の青木理氏が謝罪・出演自粛 メディアウォッチ 平和学習「違法」見解に教師「萎縮」さすとＮＨＫ偏向の極み メディアウォッチ 袴田巌氏「冤罪事件」と似通った東京高裁の旧統一教会への「解散命令」 メディアウォッチ 陰謀論と旧統一教会叩き メディアウォッチ 衆院選予測が大外れした原因を分析せず知らんぷりのエコノミスト メディアウォッチ 旧統一教会を絡めた文春の執拗な“高市下げ”に読者は辟易して離れる メディアウォッチ 「平和」に陶酔して独善に陥り炎上する沖縄反基地活動家と左派政治家 メディアウォッチ 男女の性器名称叫ぶＥテレ「ジェンダー体操」放送５年後、国会で糾弾 新着記事 メディアウォッチ 【新聞】首相の台湾有事発言から１年で「譲歩したら元のもくあみ」と産経抄 メディアウォッチ 【海外】弾圧で33年の歴史に幕を閉じた露の独立系紙「ノーバヤ・ガゼータ」 メディアウォッチ 【新聞】米半導体大手ＣＥＯのハニートラップ辞任も中国絡みは鈍い左派紙 メディアウォッチ 【新聞】２％物価目標の「到達」に13年超もかかった原因に触れられない各紙 メディアウォッチ 【新聞】中国に苦言呈するも憲法公布80年で護憲平和唱える支離滅裂な朝毎 メディアウォッチ 【ＳＮＳ】皇族差別の東大教授「反省」も謝罪なく学会は見解限定公開で火に油 メディアウォッチ 【海外】ネタニヤフ政権に厳しい審判下る中で社会の分断を伝えるメディア メディアウォッチ 【新聞】〝家族潰し〟に狂奔する朝日と共産勢力の「ポリコレ・ネットワーク」 TOP記事（全期間） メディアウォッチ 一般紙の一線越え社挙げて「極左活動家」に成り下がっている神奈川新聞 メディアウォッチ 安倍氏銃撃、山上容疑者の逆恨みを煽ったのは「歪んだ情報」か メディアウォッチ ＮＨＫ報道の偏りへの不信の声と報道側の戸惑い伝えた「国際報道」 メディアウォッチ 男女の性器名称叫ぶＥテレ「ジェンダー体操」放送５年後、国会で糾弾 メディアウォッチ アフリカに進出する中国、アンゴラでの反中暴動を伝える米軍誌 メディアウォッチ 兵庫県知事選挙後も公平性欠き斎藤氏追及に偏った「報道特集」 メディアウォッチ 中国人による児童刺傷事件で容疑者の国籍を削除したスイスインフォ メディアウォッチ 兵庫県知事選 「告発はクーデター」説バズり“パワハラ知事”斎藤元彦氏、逆転か