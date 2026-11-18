毎日は「首相が動け」

高市早苗首相の台湾有事発言から１年が経過した。

高市首相は台湾有事について「戦艦を使って武力行使を伴うものであれば、これはどう考えても（日本が集団的自衛権を行使できる）存立危機事態になり得るケースであると私は考える」と踏み込んだ。

正論だと思う。

だが、台湾併合を最大の国家目標に据える中国は、直ちに反応し答弁の撤回を求めた。

党首討論で、立憲民主党の野田佳彦代表（右手前から２人目）に答弁する高市早苗首相（左手前、自民党総裁）国会内（2025年11月26日/時事）

毎日は７日付社説「台湾有事答弁から１年 首相が動かねば道開けぬ」で、「渡航自粛の呼び掛けや軍民両用品の輸出規制強化といった対抗措置を打ち出し、民間交流にも影響が広がった。経済的威圧や理不尽な批判は明らかに行き過ぎだ」と中国の過剰反応を諫（いさ）める一方、続けて「とはいえ対立激化の原因をつくったのは首相である。自ら関係修復を探るべきなのに、そうした姿勢は乏しい」として「習氏への権力集中が進む中国との間では、首脳同士の信頼醸成が関係改善の鍵を握る。首相が動かなければ道は開けない」と対中関係改善に向けたアクションを取るよう促した。

中国の反日戦狼外交

一方、７日付産経抄は「ここで中国の主張に譲歩したら元のもくあみである」と簡潔に総括する。「日中外交は焦った方が足元を見られる。悠然と構えていればいい」と言うのだ。

産経抄はその具体例として、平成26年に北京で開かれたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を挙げる。

「当初は安倍氏と会うのを拒んでいた中国の習近平国家主席が、直前になって姿勢を変えて安倍氏と会談した。安倍氏によると当時、中国は開催国のメンツから安倍氏が会議をボイコットすることや、多国間会議での名指しの批判を恐れていた▼また、中国は会談の条件として靖国神社不参拝の文書化に最後までこだわったが、日本側が『それなら会わなくていい』と打ち返すと折れた」とし「『日本のほぼ完勝』（安倍氏）だった」と回顧する。

そもそも１年前の高市発言が日中関係を悪化させたかのようにマスコミは騒ぐけれども、大局を見るとそうでもない。

中国は日本や欧米などから資本と技術を受け入れ「世界の工場」となることで貿易黒字をたたき出し、それを原資に２桁軍拡に走った経緯がある。さらに江沢民元国家主席は国民に反日教育を課し、習近平国家主席は戦狼外交を行った。この潮流の上に、今の日中関係がある。

しかも中国にとって対日関係は、対米関係を補完する意味が強い。いわゆる米中関係がぎくしゃくすると中国は日本に擦り寄り、米中関係が安定すると途端に、日米関係にくさびを打ち込むべく批判の矛先を日本に向ける。

何より直近では、習氏はポスト高市をにらんでいる。その時、日中和解に動き永田町の対中融和派を取り込むチャンスだと算盤（そろばん）を弾（はじ）いている。

外圧を撥ね返せるか

それでも財界人だけでなく自民党議員の中にも中国の情報戦、認知戦の片棒を担いでいる人間がいる。こうした国内の分断状況を高笑いして見ているのは中国共産党だ。

一方的にスパイ容疑をかけられ、密輸疑惑で拘束される。それでもそうした中国やロシアと仲良くやらないといけないという、財界人や政治家らの脅しに膝を折る敗北主義を侮蔑のまなざしで中露は見ている。

主権国家であるということは、こうした外圧が来た時、撥（は）ね返すだけの手段や胆力があるかどうかだ。

決して、こちらから喧嘩（けんか）を売っているわけではない。むしろ喧嘩を売られているのは日本の方だ。

不良に絡まれた優等生が「ごめんなさい」と言ってお金を渡すことで保身を図るのか、それとも背筋を伸ばし毅然（きぜん）と対応するのか。わが国は、国家の尊厳を懸けた選択を迫られている。

（池永達夫）