ソ連の崩壊後に創刊

33年の歴史を持ち、ロシアで最も有名な独立系紙「ノーバヤ・ガゼータ」が９日、活動を終えた。幹部らは、編集部が30年近く拠点を置いてきたモスクワ・ポタポフスキー通りの建物に別れを告げた。

ノーバヤ・ガゼータは１９９３年春、ソ連崩壊後の混乱期に創刊された。約30人のジャーナリストは「コムソモリスカヤ・プラウダ」紙を離れ、当局の検閲のない自由な新聞作りを始めた。ゴルバチョフ元ソ連大統領がノーベル平和賞の賞金の一部を提供し、彼らはそれで８台のコンピューターを購入した。当時の名称は「ノーバヤ・イェジェドネブナヤ・ガゼータ」（「新しい日刊紙」の意）で、発行部数は10万部だった。

2022年6月20日、米国ニューヨークの「ザ・タイムズ・センター」にて。2021年ノーベル平和賞受賞者であり、集まった聴衆に向けて演説を行うロシアの有力紙『ノーヴァヤ・ガゼータ』の編集長を務めるドミトリー・ムラトフ氏（EPA時事）

記者ら６人が犠牲に

「報道の自由」を掲げて戦った記者たちの活動には、ロシア当局からの弾圧が付きまとった。編集部には６人の人物の写真が掲げられていた。記者兼編集者のイーゴリ・ドムニコフ氏は２０００年に暴行を受けて死亡。03年には副編集長のユーリ・シチェコチヒン氏が、謎の病気のため、わずか数日で急死した。当局はアレルギー反応によるものだと主張したが、編集部員たちは今日に至るまで、彼が毒殺されたと確信している。

06年には、ロシア南部チェチェン共和国で取材を行っていたアンナ・ポリトコフスカヤ氏が銃殺された。09年１月には、同紙の顧問弁護士スタニスラフ・マルケロフ氏と若手記者のアナスタシア・バブロワ氏が、モスクワの路上で銃撃され命を落とした。同年７月には、同紙への寄稿者だったナタリア・エステミロワ氏がチェチェン共和国の首都グロズヌイで拉致され、数時間後に遺体となって発見された。21年に当時編集長だったドミトリー・ムラトフ氏はノーベル平和賞を受賞した際、犠牲となった６人に賞を捧（ささ）げている。

22年２月のロシアによるウクライナ侵攻は、ノーバヤ・ガゼータの終わりの始まりとなった。新たな検閲法の下、同紙は同年３月初旬に戦闘に関する報道を停止し、同月末には発行を完全に終了。22年９月、モスクワの裁判所は、20年前に作成された定款の写しを提出しなかったことを理由に、同紙の発行許可を取り消した。

編集チームの一部は亡命し、ラトビアの首都リガで「ノーバヤ・ガゼータ・ヨーロッパ」を創刊。モスクワに残ったメンバーは、約５年もの間、「情報機関に厳重に包囲された」状態で活動を続けた。彼らはオンラインで記事を公開し、９９９部限定の雑誌も発行。１０００部を超えると公式な登録が必要になるためだ。ウェブサイトがブロックされるたびに、彼らは新しいサイトを立ち上げた。

しかし、ムラトフ氏は23年、「外国の代理人」に指定された。彼は編集長を退任し、副編集長のセルゲイ・ソコロフ氏にその座を譲った。

われわれは殺された

26年４月には、覆面をした当局者らが編集部で13時間にわたる家宅捜索を行い、調査報道記者のオレグ・ロルドゥギン氏が逮捕された。９月には法務省が同紙を「外国の代理人」に指定。10月にはソコロフ氏の自宅が家宅捜索を受けた。その直後、彼らが借りていたオフィススペースの賃貸契約も打ち切られた。

ムラトフ氏とソコロフ氏は10月26日、スタッフと会合を開いた。この会合で、彼らはノーバヤ・ガゼータの廃刊を決定。同紙が「過激派組織」に指定されることを恐れたからだ。10月30日、編集チームは声明を発表した。

その見出しはわずか２語。「Нас（ナス） убили（ウビーリ）（われわれは殺された）」というものだった。

彼らが編集部のあった建物を後にした11月９日は、37年前に「ベルリンの壁」が崩壊した日だ。東欧情勢やロシア・ウクライナ問題を専門とするドイツの著名なジャーナリストのアルトゥール・バイガント氏は「あの秋の出来事がなければ、この新聞が生まれることもなかったはずだ」と証言している。

プーチン政権下で真実の報道のために戦ったノーバヤ・ガゼータの33年の歴史は、「言論の自由」を当然の権利として享受する西側ジャーナリストにとっても刺激的な教材だ。

（小川 敏）