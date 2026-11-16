政府の機密情報流す

「半導体を制する者が世界を制する」と言われて久しい。人工知能（ＡＩ）開発の行方を左右し、単なる企業間の競争の次元を超えて国家間の覇権争い、世界の覇権を左右しかねないからだ。それは第２次世界大戦時の原爆開発競争に匹敵するとされる。その先端半導体を巡って世界に激震が走った。

昨年5月、台湾・台北市内のレストランに姿を現したエヌビディア最高経営責任者（CEO）兼共同創業者のジェンスン・フアン氏（左）と、データセンター企業「メガスピード」に関連する中国人幹部、アリス・フアン氏＝AFP時事

米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が中国情報機関の女性工作員と親密な関係を築き、同社や米政府の機密情報を流していたとされる疑惑で辞任した。フアン氏が「ハニートラップ」（女性を使って弱みを握る工作活動）にはまったことで、先端半導体はすでに中国に渡っているとも報じられている。

第一報は米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）で10月29日（現地時間）に報じ、これを共同と時事が配信。新聞では筆者が知る限り産経30日付夕刊（大阪発行＝共同電）が最初で、31日付で産経（東京発行版＝共同電）と日経、それに本紙や地方紙の大半が掲載した。

朝日ではタブー視か

ところが、朝毎読の反応は鈍く、遅れること約10日、エヌビディアが社内調査を開始したのを受けて朝毎が11月９日付夕刊、読売が10日付でようやく報じた。こんなに〝感度〟が低ければ、オールドメディア、ことに全国紙の信頼性は下がるばかりではないか。そんな危惧さえ抱かせた。中でも朝日はＮＹＴの提携紙だ。今年７月にも、日本を舞台にしたロシアのスパイ活動に関するＮＹＴの報道を「特オチ」する醜態をさらしたが、スパイ問題をタブー視する暗黙の了解でもあるのだろうか。そんな疑問が湧く。

社説を掲げたのは日経「エヌビディア集中リスク映すトップ辞任」（14日付）、読売「エヌビディア ＡＩ産業に激震のトップ辞任」（同）、産経「フアンＣＥＯ辞任 中国の工作徹底解明せよ」（同）、それに地方紙では北國（本社・金沢市）「中国スパイ関与 日本でも警戒を強めねば」（同）の４紙にとどまる（15日現在）。朝毎、それに左派系の地方紙が沈黙しているのが解せない。中国絡みになると、途端に鈍くなるようだ。

日経社説は「取締役会が必要な対策を講じず、中国への迂回輸出などの疑惑が深まった可能性がある」と経営的視点で論じ、読売社説は「（フアン氏は）あまりにも脇が甘すぎたと言わざるを得ない。深刻なのは、米当局がトランプ氏に対してスパイ疑惑を伝えたにもかかわらず、放置したとみられることだ」と政治的視点も加えている。

だが、両紙ともにエヌビディア問題を日本の問題として捉えようとしていない点が気に掛かる。問題は米国にとどまらないはずだ。そこから「日本は大丈夫か」という視点が必要ではないか。防諜（ぼうちょう）態勢が整っている米国でも中国スパイが巧妙に浸透しているのだ。ましてや日本は「スパイの楽園」（ＮＹＴ７月12日付）とされるほど諜報（ちょうほう）に甘い国だ。

日本も警戒強めねば

その点、産経は「中国は女性を利用した工作を世界各国で展開してきた。日本の政府や自衛隊、企業は強く警戒する必要がある」と強調し、北國が「警戒を強めねば」と警鐘を鳴らすのは頷（うなず）ける。実際、２００４年には中国・上海の日本総領事館員（通信担当）がハニートラップでスパイを強要され自殺。06年には海上自衛隊の上対馬警備所（長崎県対馬市）の１等海曹が上海に無断渡航してハニートラップによる情報漏洩（ろうえい）疑惑が生じ、この関連で佐世保基地（同県佐世保市）の護衛艦勤務の１等海曹が自殺している。

これらは氷山の一角とされる。外事警察の第一人者で初代内閣官房安全保障室長を務めた故佐々淳行氏は、著書で「首相から外交官までやすやすとハニートラップにかかる情けないニッポン」と指摘している（『私を通りすぎたスパイたち』文藝春秋社刊）。

防諜態勢づくりが急がれるが、さて政治家は大丈夫だろうか。左派紙は得意の「権力監視」を怠らないでほしい。

（増 記代司）