【新聞】２％物価目標の「到達」に13年超もかかった原因に触れられない各紙

金融政策の転換点に

10月31日付読売「金融政策の大きな転換迎えた」、朝日「実態に即した政策急げ」、日経「物価の２％目標到達は成長への一里塚だ」、11月１日付産経「物価安定の実現を確実に」、２日付毎日「積極財政の根拠問われる」――。

日銀が10月末の金融政策決定会合で、基調的な物価上昇率が目標の２％に到達したとの判断を示したことを受け、論評を掲載した各紙の社説見出しである。

日本銀行

読売は見出しの通り、「金融政策運営は、インフレ抑制に軸足を置く大きな転換点になる」と指摘。日経も「２０１３年の目標導入以降、初めてのことで、長くデフレに苦しんだ日本にとって大きな節目」と評価し、「金融政策の重心は物価の押し上げから安定に移った。インフレ経済の今、日銀は景気に配慮しつつも適時適切に利上げを進め、２％の定着に全力を注いでほしい」と注文を付けた。

読売は「適切な金融政策で物価安定を図り、政府が財政規律を守ることで過度な円安や長期金利の上昇を抑制し、成長の基盤を整える。その上で成長戦略を推進するのが復活への正攻法、ということだ」と説いた。

読売はこの「正攻法」を述べることで、「財政規律を守ること」をせず、「責任ある積極財政」と称して積極財政を推進する高市政権を批判するが、その正攻法ではいつまで経（た）っても消費の低迷から抜け出せないでいるのが日本経済の現状である。

消費増税で好機逃す

なぜ、２％の物価安定目標の達成に13年超もかかったのか。もっと短時日に達成できた可能性がなかったわけではない。日銀が２０１３年４月、黒田東彦（はるひこ）総裁（当時）の下で「２年で２％」を目指して異次元の金融緩和策を導入した時期である。

これによって過度な円高が是正され、雇用の創出が進むなど経済は順調に回復に向かいつつあった。だが、政府も日銀も、その影響を過小評価した翌14年４月の消費税増税（税率５％から８％）により、自ら目標達成のチャンスをつぶしてしまったのである。

異次元の金融緩和策について、読売は「経済の実力を示す潜在成長率は低迷し、経済が復活したとは言い難い」とし、続けて「22年春以降のエネルギー価格の高騰や過度な円安で輸入物価が上昇し、望ましくない形でデフレ心理を脱していったにすぎない。直視すべき現実だ」とするが、同紙も支持した消費税増税の影響については頬かむりである。

日経は物価目標について「異次元緩和で２年での達成をめざしたが、実現しなかった」と１文のみ。続けて「流れを変えたのはここ数年の海外発のインフレ圧力だ。日銀は24年に異次元緩和を解除し、利上げを重ねてきた」としたが、最初に、しかも逆向きに流れを変えたのは、日経も支持した消費税増税である。この点を日経は記さない。他紙も同様である。

減税で物価高感緩和

２％に到達した後の課題は、各紙が指摘するように、「賃金上昇を伴う安定的な２％インフレの定着だ」（日経）。「物価上昇が目標を超えて加速すると、いくら賃上げが続いても物価高に勝てず、家計は苦しいままだ。物価安定には日銀の利上げ継続は欠かせない」（日経）からだ。一方、拙速な利上げで景気が冷え込み、肝心の賃上げ機運がしぼんでしまっては元も子もない。

日経も高市政権の責任ある積極財政について、物価高なのに「デフレに後戻りしない」を政策の目的に掲げる今の在り方は適切だろうか、と疑問を投げ掛ける。

確かにその心配はなくはないが、何より大事なのは、家計が物価高を克服できるという実感を持てることであり、その点で、27年４月の８％から１％への消費税減税は物価高感を緩和するものとして大いに意味があるといえ、高市政権の狙いもそこにあるのだろう。

（床井明男）