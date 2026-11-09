【新聞】中国に苦言呈するも憲法公布80年で護憲平和唱える支離滅裂な朝毎

肝心のところは無言

「中国は共産党による独裁の政治体制である。いかに存続させるかは歴代政権の最重要課題だ」「共産党が政府にまさり、権力の分立を否定する体制で、党の暴走や腐敗を抑えるのは難しい」「党幹部を厳しく縛りつける一方、後継者を決めるルールは作らない。長い目でみれば、共産党独裁の行方は不透明と言わざるを得ない」――。

朝日新聞社東京本社の社屋

これは親中派とされる朝日社説の一節だ。10月下旬に開催された中国共産党の第20期中央委員会第５回総会（５中総会）について「中国共産党 問われる『厳格な統治』」（11月１日付）と題し〝習近平の中国〟に懐疑的な目を向けている。毎日も「中国共産党の５中全会 先行き見えない『習１強』」（１日付社説）で「中国は急速な軍備増強を進めて」おり、「独善が強まることは避けられない。影響は周辺国だけでなく世界に及ぶことを認識すべきだ」と警鐘を鳴らしている。

朝毎にしてはよく言ったと思うが、「それっきりですか」と皮肉りたくなる。朝日の「党の暴走」「不透明」や毎日の「（影響が）世界に及ぶ」とはどんな事態を指すのか。日本はどうすべきか。肝心のところを無言で通していたからだ。

トランプ批判は明快

その点、「トランプ共和 歴史的敗北」（朝日５日付１面トップ見出し）を論じる朝日社説「米国の中間選挙 権力の暴走を止める転機に」（同日付）は明快だった。「中国やロシアを利する大国間の取引、北朝鮮との関係改善など、負の遺産となる『手柄づくり』に邁進（まいしん）しかねない。ウクライナの主権や台湾海峡の平和、同盟国に安全保障上の犠牲を強いることは許されない」とし、高市早苗政権にこう〝進言〟している。

「日米同盟は安全保障の重要な基軸だが、同盟を重視することと、トランプ政権に追従することは違う。韓国やカナダ、欧州など価値観を共にする国々との協調と連携を深める。米国離れが進む東南アジア諸国連合をはじめ、グローバルサウスとの対話も広げたい」。何のことはない。安倍晋三元首相が唱え、高市政権が継承している「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」をなぞっているのだ。これには高市首相も苦笑したのではあるまいか。

毎日５日付社説「米中間選挙で与党敗北 トランプ政治へのノーだ」は「問われるのは、米国の復元力」として民主主義、自由貿易、協調主義の理念を取り戻す必要を説き、「欧州や日本との連携なしにロシアの侵略やイランの核問題、中国との競争に対処することはできない」と同盟連携を強調している。朝毎いずれも「中国とよりを戻せ」と言わないところがミソだ。国際問題を担当する社説執筆者にとっては常識的な見方ということだろう。

「井の中」から脱せよ

だが、国内問題を担当する記者らは「井の中の蛙大海を知らず」の体で護憲平和を唱え続けている。憲法公布80年となった11月３日付には「憲法前文から９条へ 貫かれた戦争放棄」（朝日）といった護憲賛歌が紙面を覆っていた。毎日社説「憲法公布80年 立脚点忘れぬ国づくりを」は、親中派で今年亡くなった河野洋平元衆院議長と福田康夫元首相を「ともに『不戦』を信条とし、９条改正を急ぐ空気を懸念する自民党の重鎮だった」と持ち上げ、「力より外交を生かし、不戦を説いてこそ達成できる平和の姿がある。米国の『力による平和』に相乗りして『軍事大国』を憧憬（しょうけい）するなら、憲法の精神に背く」と筋違いなことを言っている。前掲社説では中国の「急速な軍備増強」に触れたが、それを語らず防衛力増強に異議を唱え、親中色を露（あら）わにしているのだ。

朝日の公布80年記事は護憲賛歌を奏でる一方で、「現実は、憲法前文が描く世界から遠ざかる。ロシアはウクライナ侵攻を続ける。米国はイランを攻撃し、国際機関からは脱退。中国は軍拡を進め台湾周辺などで活発に動く。国際協調による平和は、大国の振る舞いに脅かされている」とし、朝日世論調査（３～４月）で憲法の平和主義が前提とする国際協調について83％が「前提は揺らいでいる」と答え、「揺らいでいない」は14％だったと明かした。護憲派がいかに国民世論から乖離（かいり）しているか、告白したに等しい。左派紙の論調は支離滅裂だ。「井の中」から脱しなければ明日はないと忠告したい。

（増 記代司）