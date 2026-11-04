【ＳＮＳ】皇族差別の東大教授「反省」も謝罪なく学会は見解限定公開で火に油

アカデミアへの不信

不祥事が続く東京大の大学院教授の一人、本田由紀氏がＸ（旧ツイッター）に皇族差別ポストを行って大炎上した問題について、10月１日付の本欄で取り上げた。本田氏は10月末、やっと「反省」ポストを行った。ところが、それで区切りが付くかと思いきや、差別ポストを撤回、謝罪しなかったことで逆に再炎上させてしまった。学会の閉鎖性も重なり、ＳＮＳはリベラルで覆われたアカデミアへの不信感に満ちた投稿で溢（あふ）れている。

宮中三殿に向かう秋篠宮家の長男悠仁さまを見送られる天皇、皇后両陛下の長女愛子さまら皇族方＝６日午前、皇居・宮殿東庭（時事）

まず経緯を簡単に説明しておく。本田氏は９月１日にＸ上で、女性皇族の写真が添えられた他人の投稿を引用して「この人たちを目にするたびに、遺伝的要因のおそろしさを感じる」とポストし大炎上。ＳＮＳでは「優生思想の差別主義者」などとする批判投稿が続いた。

それに対し、本田氏は自身のポストについて謝罪するどころか、批判は「遺伝的要因」を「曲解」したもので差別ではないと正当化する「解説」投稿を行い、さらに評判を落としてしまう始末。東大はというと、口頭注意だけでお茶を濁した。かつて「中国人は採用しません」とＳＮＳに投稿した特任准教授を懲戒解雇したのに、これではダブルスタンダード（二重基準）ではないか、と炎上を煽（あお）る結果となったのである。

本田氏は日本教育学会の会長であるとともに、朝日新聞にデジタル版コメンテーターとして起用されているから、両者の対応にも注目が集まった。朝日は事実関係を報じるだけでコメンテーターを続けさせている。一方、学会は「倫理委員会で対応を検討中」としていた。

会員からも批判の声

これまでの経緯はざっとこんなものだが、新たな展開があったのは10月27日。学会がホームページで、会長の差別投稿について告知したのだ。検討を続けた結果、見解がまとまり、それを会員限定で１カ月間だけ公開するという。

学者たちの閉鎖的空間は「象牙の塔」とやゆされるが、学会の対応はまさにそれだった。説明責任を問う世間の声を無視することで、身内に甘く自分たちの会長を守ろうとする内向き体質を露呈させたのだ。これには会員からも批判の声が上がっている。天理大講師の蒲生諒太氏がインターネット上に「日本教育学会倫理委員会見解の一般公開等を求める要請」を公開した。

朝日の編集部にも気まずさはあるのだろう。デジタル版で学会の見解について「ことばの選択を含め、配慮が不足していた」と指摘している、と報じた上で、有料サービス「コメントプラス」で、識者による学会批判を掲載した。千葉商科大教授の常見陽平氏は「情報公開や説明責任、開かれた議論は、まさにリベラルが重視し、他者にも求めてきたことではないか」と。

法政大教授の河野有理氏も「非公開にしたということはかえってプロセス全体に不透明な部分、なにか後ろ暗いところがあるのではないかとの憶測を呼ぶのは、ある意味当たり前」と皮肉る。学会の閉鎖性を批判するコメントを、同じリベラル陣営の朝日が載せたことは評価したいところだが、こうした論評こそ紙面に載せるべきではないか。有料サービスで限定公開するのは学会の対応に似ている。

本心からとは思えぬ

一方、本田氏は28日、Ｘに「短く曖昧な言葉で様々な解釈を呼び込む投稿をしたことを反省しています。趣旨は解説した通りです。表現について今後いっそう正確さと慎重を期すよう心がけます」とポスト。学会の対応を受けての「反省」だろうが、差別ポストの撤回も謝罪もしないのだから、本心からのものとは思えない。

これにはＳＮＳで即反応があった。ノンフィクションライターの石戸諭氏はＸに「日本教育学会は社会を向いていない」とポスト。このほか、かつて「間違いを認めて謝罪しない姿勢には糾弾が必要」とポストした本田氏のダブスタ、学会の閉鎖性、そして起用を続ける朝日をこき下ろす投稿が続く。「反省」で幕引きとなったとしても、最近不人気なリベラル陣営がさらに評判を落としたのは確かである。

（森田清策）