【海外】ネタニヤフ政権に厳しい審判下る中で社会の分断を伝えるメディア

総選挙で過半数失う

10月27日に行われたイスラエルの総選挙は、ネタニヤフ首相率いる右派陣営が議会の過半数を失う一方、政権交代を目指す野党陣営も単独で多数を確保できず、政治的な行き詰まりを浮き彫りにした。

今回の選挙は２０２３年10月のイスラム組織ハマスによる奇襲攻撃以来初めて。首相の責任を問う選挙であると同時に、止まらない紛争を巡るイスラエル社会の分断を映し出す結果となった。

エルサレムで投票するイスラエルのネタニヤフ首相（左）（エルサレム）（時事）

最終結果では、ネタニヤフ陣営が１２０議席中53議席、アイゼンコット元軍参謀総長が率いる反ネタニヤフ陣営が48議席を獲得した。アラブ系政党は計19議席と過去最多となったが、いずれの陣営も政権樹立に必要な61議席に届かなかった。

投票率は77・７％と、１９９９年以来の高水準を記録した。選挙では、ハマスによる奇襲攻撃を防げなかった責任や、戦争への対応、現政権の政策が争点となった。選挙結果は、首相への批判が広がる一方、反ネタニヤフ陣営も国民の支持を一つにまとめ切れていないことを示している。

アラブ系政党が躍進

連立交渉の焦点の一つは、アラブ系政党との協力だ。イスラエルのアラブ系市民は人口の約２割を占める。今回の選挙で計19議席を獲得したアラブ系政党は、議会での存在感を高めた。地元メディアのタイムズ・オブ・イスラエルは、野党陣営が政権を樹立するにはアラブ系政党の協力が選択肢となる一方、アイゼンコット氏やベネット元首相らは選挙戦でその支持に依存しない姿勢を示していたと伝えた。反ネタニヤフで一致する野党側が、政権樹立のために選挙公約を見直すかどうかが焦点となる。

同紙が10月28日に報じた連立交渉の分析では、アラブ系政党の協力を得る政権、ネタニヤフ陣営を含む大連立、再選挙という三つの道が示された。アラブ系政党の一部が閣外から野党政権を支える案もあるが、ネタニヤフ政権で副首相を務めたアビグドル・リーベルマン氏らはこれにも否定的だ。保守系イスラエル紙エルサレム・ポストも31日、反ネタニヤフ陣営の議席を合計すれば多数派になり得るものの、首相を誰にするか、どの政党と組むかで一致できていないと分析した。

もう一つの争点は、超正統派ユダヤ教徒の兵役免除だ。イスラエル軍が複数の戦線で兵員不足に直面する中、宗教学校で学ぶ超正統派男性を徴兵対象にするかどうかは、社会の公平性を巡る大きな対立となっている。ネタニヤフ政権は超正統派政党の支持に依存してきたため、兵役免除の見直しは連立維持を難しくする。野党側は徴兵制度の改革を掲げるが、政権を樹立するためには、政策上の妥協を迫られる可能性がある。

今後、ネタニヤフ氏が野党の一部を取り込んで大連立を目指すのか、アイゼンコット氏がアラブ系政党との協力に踏み切るのかが焦点となる。交渉が決裂すれば再選挙もあり得る。その間、ネタニヤフ政権は暫定政権として続く。

政治的な行き詰まり

今回の選挙が示したのは、首相個人への評価だけではない。ユダヤ系政党の多くがアラブ系政党との連携を拒む一方、議会で多数を形成するにはその協力が必要になるという矛盾だ。エルサレム・ポストが指摘するように、反ネタニヤフで一致することと、ネタニヤフ後の政権を運営することで一致することは別問題である。

メディアの多くは今回の選挙を「ネタニヤフ続投か、政権交代か」という構図で報じてきた。

しかし、議席を大きく伸ばしたアラブ系政党の存在や、兵役を巡るユダヤ人社会内部の対立を見なければ、選挙結果の意味は十分に理解できない。イスラエルの政治的行き詰まりは、戦争の終結や周辺国との関係改善にも影を落とす。新政権が誕生しても、国内の分断が解消されるとは限らない。

（本田隆文）