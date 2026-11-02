【新聞】〝家族潰し〟に狂奔する朝日と共産勢力の「ポリコレ・ネットワーク」

絆写し出す「写真館」

「朝日新聞写真館ｓｉｎｃｅ１９０４」と題する写真特集が朝日夕刊に不定期に載る。朝日が紙面に初めて写真を掲載したのは１９０４年で、それ以降の所蔵写真から暮らしの移り変わりを紹介する企画モノだ。10月30日付には49年から66年までの家族写真を「温かい我が家へ おかえりなさい」の見出しで載せた。

それは帰宅した父親に駆け寄る子供たちと微笑（ほほえ）む妻、下宿先から帰省した娘を優しい眼差（まなざ）しで迎える父母などで、縁側に座る父親の姿は小津安二郎監督の「東京物語」の老父役、笠智衆さんと重なり、家族の絆を一瞬で切り取ったカメラマンに感銘を受けた。

改正典範「時代錯誤」

それが今日、朝日は〝家族潰（つぶ）し〟に狂奔している。改正皇室典範が10月24日に施行されると、同日付「時時刻刻」では「安定的継承『検討中』のまま」との見出しで女性・女系天皇の議論が進んでいないと批判し、捨て台詞（ぜりふ）のように「『家』の維持が目的 時代錯誤」との学者のコメントで記事を締めくくった。

その学者は若尾典子・元佛教大教授だ。フェミニストの上野千鶴子氏（東京大名誉教授）、皇族差別発言の本田由紀氏（東大大学院教授）に連なる「ジェンダー憲法学者」で、日本共産党の息のかかる民主主義科学者協会の元法律部会理事だ。上野氏は朝日紙上で「（皇室は）男尊女卑の家父長制の権化」（９月25日付）、本田氏は自身のＳＮＳで「遺伝的要因のおそろしさ」（９月１日）と言い放ったが、若尾氏は「皇族養子は、皇室という『家』の維持のため皇族数や公務の担い手を確保することを目的とする。自身の将来を『家』のために生きる決断を迫るという点から、時代錯誤な制度」と詰（なじ）っている。いずれも「ポリコレ（ポリティカル・コレクトネス＝過激な差別撤廃主義）」の文脈で皇室批判を繰り広げている。

自民党が家族守護条項を盛り込んだ憲法改正草案を発表し（２０１２年）、安倍晋三政権時代に家庭教育支援法案の成立を目指すと（17年）、共産党や朝日が猛反対し、これに日本学術会議が呼応して17年１月に社会学委員会ジェンダー政策分科会主催の公開シンポジウムを開催した。これを取り仕切ったのが本田氏で、若尾氏は登壇者の一人だった。

若尾氏は、明治近代国家は国家暴力（軍事力）と夫＝父の家父長的暴力の二つの「暴力」で維持されていたとの持論を唱え、「笠さん」のような祖父や曽祖父を暴力主義者と断じて家庭支援を指弾した（本田由紀・伊藤公雄編著『国家がなぜ家族に干渉するのか 法案・政策の背後にあるもの』青弓社）。

本田氏の皇室差別投稿に対して東大大学院で上司に当たる教育学研究科長は「注意」で済ませたため批判が相次いだ。「中国人は採用しません」とＳＮＳに投稿した特任准教授を20年に懲戒解雇しており、二重基準を疑わせたからだ。上野氏も東大だ。それで東大は「ポリコレの巨塔」を思わせる。

東京大の次期学長に選出され、記者会見に臨む同大大学院総合文化研究科の藤垣裕子教授＝２９日、東京都文京区（時事）

東大学長選考を擁護

東大を巡っては次期学長選考の経緯が不透明で、文部科学省が選考経緯の検証を求めている。本紙10月23日付社説「東大学長選考 リベラル思想の影響ないか」は、次期学長予定者に選ばれた藤垣裕子大学院総合文化研究科教授について「憲法９条改正や自民党の安全保障政策に反対する『日本パグウォッシュ会議』諮問会議議長を務めてきた」と指摘し「選考会議はリベラル思想から国の政策と対峙（たいじ）する立場の女性学者を選んだとも受け取れる」としてイデオロギー的懸念を問うている。実際、同会議副代表の栗田禎子氏（千葉大教授）らは18年１月に共産党の笠井亮政策委員長（当時）と懇談し、今後の協力を確認し合っている（同党機関紙「しんぶん赤旗」18年１月28日付）。

ところが、朝日は10月29日付社説「異例の検証要請 大学の萎縮招かないか」で「文部科学省の対応には憂慮を禁じ得ない」と盛んにかばっている。東大―朝日―共産勢力の「ポリコレ・ネットワーク」が蠢動（しゅんどう）しているとみてよい。

（増 記代司）