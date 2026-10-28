【新聞】高市政権１年でエール送る産経と気に入らない政策を列挙する朝日

「暴走バス」に例える

高市早苗政権の発足から21日で１年が経過した。各紙はそれぞれ高市政権の政策を総括して評価を下した。

朝日と毎日は手厳しい。毎日は20日付社説「独善の限界が見えてきた」で、「強固な基盤を築く一方、独断専行の振る舞いが分断を広げる」と批判の矢を放つ。

政権発足１年の節目を迎え、記者団の取材に応じる高市早苗首相＝２１日、首相官邸（時事）

朝日は21日付社説「自制なき『強さ』に懸念」で、「異論に聞く耳をもたなければ、独善につながる。（中略）ブレーキに足をかける者がないまま、アクセルを踏み続けるバスのようだ」と高市政権を「暴走バス」に例えた。

また「殺傷兵器輸出の全面解禁や皇室典範改正、国旗損壊処罰法の制定など、世論が割れる政策を次々と実現させた」とも書き、これらの措置が気に入らないらしい。

台湾発言の抑止効果

一方、産経は22日付主張「国民の期待に応え続けよ」で、「問題発言で農林水産相が交代したが、内閣支持率は高い水準で推移している。首相が日本のため必要と確信する政策を実行してきたからだろう」と書く。さらに「首相は守りの姿勢に入ることなく、果敢な政策遂行で国民の期待に応え続けてもらいたい」とエールを送る。

また「外交安全保障の実績は大」と強調。首相就任直後からトランプ米大統領との信頼関係を構築し「同志国との連携を深める、殺傷力を有する武器の輸出を解禁した。戦後日本の弱点だったインテリジェンス能力の強化に向け、国家情報会議と同情報局を発足させた」と、昨年まで連立を組んでいた公明党が足かせとなって果たせなかった外交安保の実績を高評価した。

対中関係悪化に関し、朝日は「台湾有事をめぐる国会答弁では、１年近くたつ今も改善の見通しが立たない日中関係の悪化を招いた」とし「国の指導者の発言には、様々な影響を見据えた深慮が不可欠だ」と反省を促す。

これに対し、産経は「（台湾有事を巡る）首相発言は中国発の台湾有事を抑止する効果があった。中国の政府や軍が金切り声で反発する点が何よりの証左だ。高市政権は中国の圧力に動じず、抑止力向上に動いている。これは、日本を含む北東アジアの平和に寄与している」と朝日と真逆の評価だ。

中国が首相発言に猛反発したのは、痛いところを突かれたからだ。首相発言は「中国が戦艦を使って武力行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」というものだった。これまで中国への刺激を避ける建前の下、及び腰だった「台湾有事」への対応に関して手の内をさらすことになったのは事実だが、わが国の強いメッセージを発することで対中抑止の一手になったことは間違いがない。

朝日が批判する皇室典範改正についても、産経は「国の根幹である皇統の安定継承につながる皇室典範改正を立法府と協力して実現したことは、歴史的な業績といえる」と総括した。

24日に施行された改正皇室典範では、旧11宮家の男系男子が養子として皇族復帰した際、その子孫の男子は皇位継承権が付与される。連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の占領下で皇籍離脱した旧11宮家の子孫が、再び正当な皇位継承者となる道が開かれたわけだから皇室の土台を固める「歴史的な業績」とたたえる産経の評価は的を外してはいない。

スパイ防止法制定を

なお２年目以降の高市政権だが、中露の脅威に対抗するには米国の抑止力が不可欠である以上、トランプ氏のつなぎ留めは必須条件であり引き続き首相の重要課題になる。また、高市政権のインテリジェンス（情報収集・分析）強化策は評価されるものの、今後は「普通の国」の常識であるスパイ防止法制定の道筋を探る必要がある。左派メディアの批判に屈することなく、高市政権には国家のためになすべきことをなす永田町の王道を行ってほしい。

（池永達夫）