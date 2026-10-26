【週刊誌】新聞協会賞受賞なしに着目し「全国紙の劣化を読み取るべき」と新潮

特ダネ競争なくなる

10月15日から１週間「新聞週間」が開催された。ニュース部門では西日本新聞の調査報道「歪んだ関係―福岡県政を追う」が新聞協会賞を受賞した。週刊新潮（10月29日・11月５日号）は物量に勝る全国紙で受賞がなかったことに着目し「全国紙の劣化を読み取るべきではないだろうか」と指摘している。同誌は９月24日・10月１日号で「ポエム記事」をたしなめる記事を載せたが、今回も新聞の質低下にまつわる話題を取り上げた。

日本新聞協会などが入居する日本プレスセンタービル入口

例年ならば、朝日、毎日、読売、産経、日経の５大全国紙の記事が取り上げられることが多かったが、今年は写真・映像、企画などの部門でも全国紙は入らなかった。「劣化が著しい全国紙に何が起こっているのか」というわけだ。

かつて記者は〝夜討ち朝駆け〟をして情報を取り、抜いた抜かれたで激しい特ダネ競争をしていた。しかし、今はコンプライアンスもあり、昼も夜もないような労働環境が許されなくなった。また新聞社に入ってくる人材も、ジャーナリストになろうというより、会社員化してきている。

読売新聞社会部ＯＢでジャーナリストの大谷昭宏氏は「各社が〝お手々つないで〟という馴れ合い体質になり、特ダネを競い合う気持ちがなくなっているように思います」と同誌に述べている。以前は当局から書くなと言われても「書くものは書く」という気概があったが、今は「書くな」と言われればそれに従う。「メディアは捜査当局のリードに乗っかっているにすぎません」というのだ。

記者クラブへの憤り

これは記者クラブの弊害でもある。その点を指摘するのは朝日新聞政治部デスクだった鮫島浩氏。記者クラブは「当局が取材や会見を拒否したときに、一致結束して〝会見しろ〟〝情報を出せ〟と交渉する」集まりだったが、今は「当局側の情報コントロールの装置に成り下がって」いると現状を嘆く。

そして、さらに質（たち）が悪いのが、それに大手メディアが乗っかっていることだ。フリー記者やインターネットメディアが記者会見に出ようとすれば、当局でなく記者クラブの了解が必要になる。ネットは厳しい追及をしがちだが、「当局はオールドメディアで固まる記者クラブを利用」して、クラブに「ダメ」と言わせて、フリー記者らを排除するのだ。鮫島氏は「記者クラブは情報開示を求めているのか、情報隠蔽に加担しているのか、甚だ疑問です」と憤る。〝大朝日〟にいた時から「記者クラブ廃止論者」だという鮫島氏は、フリーになって、よりそれを実感しているのだろう。

記者自体の数が減っていることも劣化を招いた原因だと同誌は述べる。日本大学危機管理学部教授の西田亮介氏は「ここ10年で、新聞記者の人数は25％減っています」と指摘する。なぜ減っているのか。鮫島氏は「経営の悪化で給料は安くなり、読者離れにより社会的影響力もない。職場としての魅力がなくなり、優秀な人材も集まらなく」なったと説明した。

これに拍車を掛けたのが「働き方改革」である。「記者は〝職人〟で、新聞社は特殊な世界であるはずなのに、一般社会と同じコンプライアンスや働き方改革を持ち込んでしまった。職人の集まりを〝普通の会社〟にしてしまった」と鮫島氏は慨嘆するのだ。昭和・平成の記者だった筆者もこれに激しく同意したい。

社説への「しらけ」も

同誌はさらに社説への「しらけ」もあるという。日本語で出す日本の新聞がいくらトランプ米大統領やプーチン露大統領に「○○せよ」と〝説教〟しても「何の影響力もない」（西田氏）し、「日本人の行動の変容にはつながりません」（同）というわけだ。夜郎自大も甚だしい。

新聞が劣化を止め、「ＳＮＳやＡＩによって情報が溢れている時代」を生き残るには何が必要か。「（情報の）整理、分析、啓蒙に貢献するジャーナリズムが必要」と西田氏は強調する。劣化の先にどんな新聞やジャーナリズムが可能なのか、週刊誌自身の生き残りも含めて、取り上げてみてはどうだろうか。

（岩崎 哲）