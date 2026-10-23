モンゴルの最も重要な「第三の隣国」―『自由民主』　【政党メディアウォッチ】

日・モンゴル首脳会談の冒頭、握手を交わす高市首相（右）とモンゴルのオチラル首相＝９月29日（首相官邸ホームページより）

自民党機関紙「自由民主」10月13日号は、２面で「日本はモンゴルの最も重要な『第三の隣国』」との見出しを掲げ、９月29日に行われた高市早苗首相（党総裁）とモンゴルのオチラル首相との首脳会談を取り上げている。

記事は「両首脳は、『平和と繁栄（はんえい）のための特別な戦略的パートナーシップ』の下で、安全保障等の多岐（たき）にわたる分野での連携（れんけい）強化を確認した」「高市総理はわが国がモンゴルにとって最も重要な『第三の隣国（りんごく）』であることを強調し、モンゴルの自律（じりつ）性や強靱（きょうじん）性を支えていく姿勢を示した」としている。

「第三の隣国」とは、中国とロシアという二つの大国に挟まれたモンゴルが、日米欧などの民主主義国との関係強化を目指す外交方針だ。中露はもちろん、モンゴルに近い中央アジア各国でも権威主義的な政治体制が維持されている中、モンゴルは１９９０年の民主化以降、選挙による政権交代を繰り返してきた。経済やエネルギー供給などを中露に頼るモンゴルは、両国への過度な依存からの脱却を目指している。

日本にとっても、自由、民主主義、法の支配といった普遍的価値観を共有するモンゴルとの関係を深めることは、中露への牽制（けんせい）につながるだろう。またモンゴルは、レアアース（希土類）や石炭、ウランなど鉱物資源が豊富であり、日本がサプライチェーン（供給網）の強化を進める上でも重要な存在だと言える。

会談ではモンゴルのチンギス・ハーン国際空港の拡張支援でも合意し、円借款の活用を決定した。２０２１年に供用を開始した同空港は、利用者数が当初の需要予測を大幅に上回っているという。第三の隣国との往来を支える重要な拠点でもある。

「自由民主」は「高市総理は、拉致問題へのモンゴルの理解と協力に対して感謝を伝えた」と報じた。北朝鮮と伝統的な友好関係を維持しているモンゴルは、日本人拉致問題を巡る日朝協議の舞台となってきた。14年３月には、拉致被害者である横田めぐみさんの父滋さんと母早紀江さんが、首都ウランバートルでめぐみさんの娘と面会している。

さまざまな意味で、モンゴルの重要性は高まっていると言える。政府はモンゴルとの外交に一層力を入れるべきだ。