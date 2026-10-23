共産党の綱領改定案　皇室の歴史を否定　男系継承を〝神話〟と決め付け【政党メディアウォッチ】

第10回中央委員会総会で綱領改定案を説明する共産党の志位和夫議長（演台）＝12日、東京都渋谷区の同党本部（時事）

日本共産党は12日から14日まで、党本部で第10回中央委員会総会を開いた。総会では、来年１月の第30回党大会に提案する綱領一部改定案について、志位和夫議長が提案報告を行い、改定案は全員一致で採択された。

共産党機関紙「しんぶん赤旗」は14日付１面トップに「改定綱領（案）を力に 日本を変え 世界に働きかけ、党をつくろう」、15日付１面トップに「未来社会の輝き 党の魅力 改定綱領（案）を国民の中へ」との見出しを掲げ、総会の様子を連日報じた。また14日付では５面から10面にかけて志位氏の報告、15日付５面から７面には改定案を掲載した。

改定案で目を引くのは、天皇についての記述だ。現綱領は日本国憲法の天皇に関する規定を「形を変えて天皇制の存続を認めた天皇条項」としていたが、改定案は「形を変えて天皇制の存続を認めた」を削除した。

削除部分に関して、志位氏は報告の中で「これは現行の天皇の制度が、戦前の絶対主義的天皇制と連続性をもつかのような誤解を招く表現であり、削除します」と説明。「すなわち、現行の天皇の制度は、『天皇』という同じ呼称を使ってはいるものの、戦前の絶対主義的天皇制とはまったく別の制度が、日本国憲法のもとで新たに創設されたものと、とらえるべきであります」としている。

その上で「現行の天皇の制度は、日本国憲法が発効してのちの79年の歴史しかもっていないのであります」とも強調している。日本の皇室は、現存する王朝の中では世界最古だ。志位氏の発言は、こうした皇室の歴史を否定するものに他ならない。

また、今回の改定に関して「『日本の皇室が男系男子を貫いてきたことは２６００年以上におよぶ歴史と伝統を踏まえてのもの』などという、近代の天皇制政府がつくりあげた〝神話〟にもとづく間違った議論が、まことしやかに横行していることなどを考えても重要であります」と述べている。７月に成立した改正皇室典範を巡る議論を念頭に置いたものだと言えよう。

改正皇室典範は、皇族数の確保に向け、旧宮家の男系男子が養子として皇室入りし、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することを可能とした。養子の男系子孫が男子であれば皇位継承権を持つことも定めた。皇位は今上陛下まで１２６代にわたって男系継承が続いてきた。その伝統を守るための改正である。

これについて「赤旗」は７月16日付主張「男系男子の強化 女性差別助長の法案は撤回を」で「（高市早苗政権は）国民の総意に反し、なぜ男系男子に固執するのか。背景にあるのは家父長制と男尊女卑の考え方です」と決め付けている。

皇室の在り方を男尊女卑と捉えるのは、あまりにも偏った見方だが、共産党が女系天皇実現を声高に主張するのは、それが皇室制度廃止への大きな一歩となるからに他ならない。これまで続いてきた男系が絶えれば、皇室の権威が低下し、皇室制度の必要性を疑問視する世論が強まるだろう。

共産党の現綱領は「民主共和制」の実現を図るとした上で「天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである」としている。

この箇所は改定されないので、共産党は今後も皇室制度廃止に向けて世論を操作しようとするものとみられる。皇室制度を維持するには男系継承の伝統を守り抜かなければならない。