【海外】「変形ペスト菌」流出懸念の中で中露の感染症演習を報じた「大紀元」

２００人を隔離する

ロシア・イルクーツク州のペスト対策研究所に勤務していた28歳の女性研究員（ダリア・シピロワさん）が２日、原因不明の肺炎で死亡した。このニュースが報じられると、国際社会は警戒心を高めた。

ロシアの疾病管理当局である消費者権利保護・福祉監督庁（ロスポトレブナゾール）は５日、「ペスト対策研究所に勤務していた女性の死因は原因不明の肺炎」と発表した。「患者から採取された検体からは業務に関連する微生物は検出されなかった」という。インタファクス通信が報じた。

一方、現地の独立系メディア「バイカルの人々」は、「実験者が壊れた試験管に触れたことで肺ペストに感染した可能性が高い」と報じた。現地からの情報によると、女性研究員と接触した約２００人を隔離するなど大規模な防疫措置を取っている。

また、イルクーツク市内の複数の病院が隔離措置の対象となったという。ロシア国民の間ではソーシャルメディア上で感染拡大の可能性を懸念する声が高まっている。

ジュネーブで開かれた世界保健機関（WHO）の記者会見にて、テドロス事務局長は、ペストを扱う研究所の技術者が死亡した件、および「原因不明の肺炎を患う2人目の職員」がいるとの報告について、ロシア側からさらなる情報提供を求めた。(2026年10月7日/AFP時事）

抗生物質効かないか

肺ペストはペスト菌によって引き起こされ、ペストの中で最も致死性が高く、多くの場合、感染から24時間以内に症状が現れる。抗生物質による治療が可能だが、早期の治療開始が必要だという。

米疾病対策センター（ＣＤＣ）はＸ（旧ツイッター）上で「ロシアのイルクーツク州で肺ペストの疑いがある死亡事例の報告を把握している」と発表した。これに先立ち、米国務省はロシア当局に対し、迅速かつ透明性を持って情報を共有するよう求めている。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは米政府高官の話として、研究所職員の死亡に関する詳細を公表しなければ国際的な保健上の義務に違反すると、ロシア側に警告している。また、世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長は７日、詳細な情報の提供をロシア側に要請した。

ところで、米国をはじめ国際社会が懸念している点は、ロシアが通常のペスト菌ではなく、機能獲得実験で抗生物質が効かないように遺伝子操作され、感染力を極限まで高めた「変形ペスト菌」を製造し、それが流出したというワーストシナリオだ。ペスト対策研究所には何らかの事故に備えて抗生物質が保管されている。通常のペスト菌の場合、迅速に抗生物質を投与すれば大きな問題は生じない。しかし、女性研究員は先月29日に病院に搬送された後、今月２日に死去した。ということは、通常のペスト菌ではなく、感染力の強い変形ペスト菌が漏出した可能性が浮かび上がってくるわけだ。

炭疽菌漏出の隠蔽も

国際社会はロシア発の情報に強い不信感がある。実際、１９７９年にソ連のスベルドロフスク（現エカテリンブルク）の軍事生物兵器施設から炭疽（たんそ）菌が漏出し、多くの市民が死亡した際、ソ連政府は長年にわたり「腐った肉を食べたことによる自然発生だ」と隠蔽（いんぺい）工作を行ったことがある。ソ連解体後、後継国ロシアは生物兵器の製造を停止したが、ウクライナの軍事情報機関などは、ロシアが近年、軍事目的を兼ねた生物研究施設や防衛プログラムを密（ひそ）かに拡大していると指摘している。

中国反体制派の新聞「大紀元時報」が今月６日報じたところによると、今年８月24日から27日にかけて、中露両国による感染症流行共同緊急演習が中国の黒竜江省撫遠市で開催された。撫遠市は川の向こう側のロシアと対峙（たいじ）している。この「国境を越えた感染症」訓練は、ペストなどの感染症の取り扱いを模擬したものだ。イルクーツクのペスト対策研究所所長も参加していた。中露の共同演習は単なる偶然というより、近未来に肺ペストが発生して、中露で感染が拡大することを想定した対応のようにすら見える。

疑惑に包まれたロシアのペスト研究者の突然死について、中国はこれまで簡潔な声明を発表しただけだ。アナリストは、この「正体不明の肺炎」の出現と公式の対応は、中国での新型コロナウイルスの発生状況と非常に似ていると懸念している。

（小川 敏）