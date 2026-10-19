【新聞】抗議船転覆事故で「私も責任感のない大人」と懺悔した琉球新報記者

母親は「娘を返して」

沖縄の地元紙、琉球新報（以下、新報）はこれまで「反基地無罪」をうかがわせる報道姿勢を続け、３月の沖縄県名護市辺野古沖での小型船転覆事故でも歯切れが悪かった。それが最近、変化が見られる。10月12日付１面トップに「『なぜ娘の命が』問い続け 武石知華さん遺族、思い語る」と題する記事を掲載し（14日付と上下２回）、記者が「後悔」の弁を綴（つづ）っている。

辺野古沖で転覆し、岸壁に引き上げられた「不屈」＝16日午後、沖縄県名護市の辺野古漁港（時事）

それによると、事故で亡くなった同志社国際高校２年の知華さん（当時17歳）の家族が初めて新報の取材に応じ、母親は「（学校や船の運航団体『ヘリ基地反対協議会』の）こんな責任感のない大人たちのせいで娘の命は奪われないといけなかったのでしょうか」と声を震わせ、「娘を返して」と訴えた。紙面には知華さんが小型船の船首近くから撮影した辺野古沖の写真が掲載されており、知華さんと同じ目線で〝荒波〟の様子が知れる。

船長が生前に性暴力

取材したのは北部報道グループの玉寄光太記者で、14日付「記者ノート」に「消えない後悔 続く自問 抗議船乗船『あの時書けば』」との見出しで「私も責任感のない大人だ」と〝懺悔（ざんげ）〟している。「２年前、転覆した船とは別の抗議船に一度だけ取材で乗った」が、抗議船は「荒波の中を猛スピード」で進み、「何度もよろめき、船酔いに苦しんだ。怖さを感じた。その怖さを記事にはしなかった。あれは責任放棄ではなかったか」と自問し、「事故以来、後悔が消えない。……記者としての責任から逃げず、事故を風化させない。何が起き、何が問われているのか。これからも問い、書き続けたい」と記す。

15日付「取材ノート 新聞週間２０２６」（上）では、南彰記者が「辺野古船長の性暴力 “消された声”に向き合う」と題し、転覆した小型船の船長（金井創牧師＝同事故で死亡、記事では匿名）が「過去に性暴力をし、被害者から『辺野古の運動から離れてほしい』と求められたにもかかわらず、『生きがいを取り去ってほしくない』と拒否していた事実」を取り上げている。

６月17日付ですでに報じているが、南氏は「（一連の取材で）日本基督教団について全く言及しなかったこと」を反省し、「性暴力後も牧師を続けていたこと。そして、普段は抗議に使用している船に修学旅行生を乗せるという異例のプログラムも、教団のネットワーク抜きにはできなかったからだ。亡くなった武石知華さんの遺族がヘリ基地反対協への不信感を高めることになった謝罪の遅れも、教団側が止めたことが一因だった」とし教団を取材している。

これに対し教団は「（性犯罪が）事実なら極めて深刻」とするだけで、「今回の新聞報道に対しては強い異論を述べる情報も寄せられている。（報道内容は）牧師死亡時点での事実上の配偶者の人権にも深く関わるものである点も無視できない」と主張し、被害者に謝罪しなかったという。南氏は朝日記者、新聞労連委員長などを経て23年11月に新報に入社し、現在は編集委員。

〝変化〟を注視したい

これまで新報は反基地団体側に立って報じてきており、前掲の玉寄氏が「怖さ」を記事にしなかったのは記者個人の責任ではないはずだ。普久原均社長は編集局長時代に日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」日曜版（17年８月20日号）で「沖縄の新聞として米軍基地に反対するのは当たり前」と言い放っていた。

実際、新報記者は東村高江地区への米軍ヘリパッド移設に反対する座り込みに加わり、県警によって「安全確保のため住民と一緒に排除」されている（16年８月）。辺野古移設工事では反対派は土砂搬入を阻止しようと危険行動を繰り返し、制止しようとした警備員がダンプカーにはねられ死亡する痛ましい事故が起きているが（24年６月）、危険行動の「怖さ」を新報は黙殺してきた。新報自体が「責任感のない大人」ではなかったのか。新報の〝変化〟が本物か、紙面を注視したい。

（増 記代司）