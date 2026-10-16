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「差別のない本屋」論争　〝私的検閲〟煽るのか　【論壇時評】

By 森田 清策

保守論壇誌の一つ「正論」は10、11月号の２回にわたり、１冊の本に関する論考を掲載した。元「諸君！」編集長・コラムニスト、仙頭寿顕の「渡部昇一までもヘイト本なのか　上から目線のレッテル貼り」と、前参議院議員、浜田聡の「『ヘイト』の名の下に…　朝日新聞は検閲を推奨するのか」だ。【...全文を読む】

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