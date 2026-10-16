トップオピニオンメディアウォッチ「差別のない本屋」論争 〝私的検閲〟煽るのか 【論壇時評】 メディアウォッチ 「差別のない本屋」論争 〝私的検閲〟煽るのか 【論壇時評】 タグTOP NEWS2会員向け論壇時評 2026年10月16日 10時00分 By 森田 清策 XLINEFacebookEmailPrint 保守論壇誌の一つ「正論」は10、11月号の２回にわたり、１冊の本に関する論考を掲載した。元「諸君！」編集長・コラムニスト、仙頭寿顕の「渡部昇一までもヘイト本なのか 上から目線のレッテル貼り」と、前参議院議員、浜田聡の「『ヘイト』の名の下に… 朝日新聞は検閲を推奨するのか」だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【新聞】文革終結から半世紀で秀逸な産経記事だが「海外輸出」の視点が欠落 人気記事 メディアウォッチ 「劣等民族」発言の青木理氏が謝罪・出演自粛 メディアウォッチ 令和の「保守」を問う 敗戦で「国民の物語」失う メディアウォッチ 陰謀論と旧統一教会叩き メディアウォッチ 「ポピュリズム」持ち出し参政党支持者の感情逆なでした大越キャスター メディアウォッチ 衆院選予測が大外れした原因を分析せず知らんぷりのエコノミスト メディアウォッチ 旧統一教会を絡めた文春の執拗な“高市下げ”に読者は辟易して離れる メディアウォッチ 男女の性器名称叫ぶＥテレ「ジェンダー体操」放送５年後、国会で糾弾 メディアウォッチ 左派系オールドメディアは中国共産党の御用新聞 衆院選で明らかに 新着記事 メディアウォッチ 【新聞】文革終結から半世紀で秀逸な産経記事だが「海外輸出」の視点が欠落 メディアウォッチ 【新聞】学者の主張よりどころに朝日は皇室制度廃止の社論を展開するのか メディアウォッチ 【新聞】日銀短観の論評というより高市積極財政への批判となった読売社説 メディアウォッチ 【海外】紅海の要衝ジブチで「耳」を強化する中国軍の情報戦を伝える香港紙 メディアウォッチ 【新聞】高市政権のスパイ防止法制定への動き批判する毎日の「古臭い説教」 メディアウォッチ 【ＳＮＳ】本田由紀氏の皇族差別ポストに口頭注意の東大はダブスタと大炎上 メディアウォッチ 【海外】ＮＰＴ離脱は「米イスラエルの思惑にはまる」とするイランメディア メディアウォッチ 【新聞】沖縄県知事選の玉城氏大敗で抗議船転覆事故に言及しない朝毎社説 TOP記事（全期間） メディアウォッチ 一般紙の一線越え社挙げて「極左活動家」に成り下がっている神奈川新聞 メディアウォッチ 安倍氏銃撃、山上容疑者の逆恨みを煽ったのは「歪んだ情報」か メディアウォッチ ＮＨＫ報道の偏りへの不信の声と報道側の戸惑い伝えた「国際報道」 メディアウォッチ 男女の性器名称叫ぶＥテレ「ジェンダー体操」放送５年後、国会で糾弾 メディアウォッチ アフリカに進出する中国、アンゴラでの反中暴動を伝える米軍誌 メディアウォッチ 兵庫県知事選挙後も公平性欠き斎藤氏追及に偏った「報道特集」 メディアウォッチ 中国人による児童刺傷事件で容疑者の国籍を削除したスイスインフォ メディアウォッチ 兵庫県知事選 「告発はクーデター」説バズり“パワハラ知事”斎藤元彦氏、逆転か