【新聞】文革終結から半世紀で秀逸な産経記事だが「海外輸出」の視点が欠落

１億人が被害に遭う

中国の文化大革命（文革）は、１９７６年の重陽の節句である９月９日に毛沢東が死去し、牽引（けんいん）した毛夫人の江青ら「四人組」が10月６日に逮捕されることで終結した。近年の研究では１６０万～２００万人が集団暴力などで殺害され、約１億人が被害に遭ったとされる。

左から周恩来（1898-1975）、国防相を務めた林彪、中国国家主席を務めた毛沢東（1893-1976）、そして毛沢東の3番目の妻である江青（AFP時事）

この日を忘れてはならないとして、産経は今年10月３日付から５日付に３回の連載を展開し、６日付主張（社説）「文革終了から50年 独裁の凄惨さを胸に刻め」で締めた。

主張では「文革の本質は、実権喪失を恐れた毛による大衆動員型の奪権闘争だった。全土に吹き荒れた紅衛兵の暴力は膨大な犠牲と混乱をもたらした」と指摘した。

確かに文革は、58年に毛主導で始まった農工業の増産運動「大躍進政策」が失敗し、全国規模で大飢饉（ききん）が発生したことで毛に代わって党内権力を握りつつあった劉少奇に対する毛の権力奪回闘争だった。そうした文革の核心部分を産経は強調した。

主張は返す刀で「当時、日本では知識人や政治家、メディアに文革を賛美する人々が大勢いた。たとえば朝日新聞は文革を『〝道徳国家〟ともいうべきものを目指す』と持ち上げた。中国の不都合な真実から目をそむける姿勢は今日も厳しく戒めるべきだ」と中国のプロパガンダに安易に乗った朝日がメディアとしての矜持（きょうじ）を失っていたことを批判した。

なお大手他紙は社説で取り上げることはなく、街角風景などをさらっとニュース報道で扱っただけだった。

弾圧での死者が大半

この点、産経の中国報道は秀逸だった。とりわけ上中下の３回で連載した「文革の影 終了半世紀」は、従来のイメージとは違う事実を報じた。それは連載（中）の「文革では、紅衛兵の暴力や混乱といった印象が強い。だが、近年の研究で、実際には政府・軍の弾圧による死者が大半を占めていたことが明らかになってきている」とのくだりだ。

具体的に県や市の歴史資料をつぶさに分析した米スタンフォード大のウォルダー教授によると、「文革期間中、政府や軍など『当局者』の抑圧的暴力による死者数は同氏が推計する死者全体１６０万人の76％に相当。（中略）これに対し、紅衛兵など『反乱者』によるものは19％にとどまる」という。

また連載（上）では、文革経験者の「共産党に不都合なことは忘れさせ、美化し、密告させる。デジタル技術を活用する手法は当時と違うが本質は同じ。今はもう文革２・０の時代」というコメントを引き出した。現在も存続している共産党独裁政権のＤＮＡが文革を引き起こしたとの問題意識には共感を覚える。

ポル・ポトが手本に

ただ、連載、主張とこれだけ力を入れているにもかかわらず、文革の海外展開には一言も触れていないことを残念に思った。カンボジアを「キリングフィールド」に変えたポル・ポト政権時代の１８０万人ともされる大量虐殺の背後には「文革の海外輸出」があった。担当したのは四人組の一人である張春橋だ。ポル・ポト派が75年に打ち立てた「民主カンプチア」の憲法を事実上起草した人物とされる。結局、ポル・ポト政権は文革に倣い徹底的な集団化を図ることで、国民の４分の１ともされる多くの人々を直接手を下して殺害しただけでなく、病死や衰弱死へと追いやった。当時は、眼鏡を掛けているだけでインテリ・ブルジョア階級と見なされ粛清対象となった。

そして現在、カンボジアは東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）11カ国の中でもトップクラスの対中傾斜国になっている。

中国はカンボジアのリアム海軍基地の強化に多大な資金を投入し、アフリカ東部のジブチ基地に次ぐ海外基地の設置をもくろむ。文革の本質が権力争奪にあったのと同様に、中国の海外展開の背後には覇権を目指す赤い野心が存在する。

（池永達夫）