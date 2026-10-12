【新聞】学者の主張よりどころに朝日は皇室制度廃止の社論を展開するのか

「単独講和」に猛反対

社会心理学者の故辻村明氏（東京大名誉教授）はかつて朝日の「世論操作」の手法について、こんなふうに述べていた。――恣意的に選んだ朝日好みの「進歩的文化人」の調査で世論操作の伏線を張り、それを拠り所に社説で持論を全面的に展開する――（福田恒存企画・監修『新聞のすべて』高木書房＝１９７５年刊）

辻村氏が指摘したのは終戦後、「国論を二分」した講和条約締結を巡る論議で、朝日が旧ソ連の唱える「全面講和」（事実上の中立化）を国民世論と装うために使った手法のことだ。当時、読売の世論調査では「単独講和」と全面講和の賛否は拮抗、毎日調査では単独講和が上回っていた。それを朝日は47年12月に行った「有識者調査」で全面講和賛成が約６割の多数を占めたと世論操作の伏線を張り、それを大義に政府の単独講和（実際は48カ国署名の多数講和）に猛反対した。その有識者が「恣意的に選んだ朝日好みの『進歩的文化人』」だったというわけだ。

女性天皇は「愚民説」

こんな古い話を持ち出したのは、これが戦後朝日の「世論操作」の原点とされているからだ。今も朝日のオピニオン面に同様の手法が見受けられる。朝日の今年９月25日付に「天皇制と憲法１条」と題する学者のインタビュー記事が載ったが、その人物はどこから見ても恣意的に選んだ朝日好みの学者としか思えない。その一人は「大胆な制度変更を今回提言した社会学者」上野千鶴子氏（東京大名誉教授）、もう一人は「天皇制を見つめてきた憲法学者」西村裕一氏（慶応大大学院教授）だ。

上野氏は月刊誌「世界」８月号で「わたしが女性天皇を歓迎しないこれだけの理由」と題して皇室制度そのものを廃止するよう唱えていたが、朝日は「人権は皇室にも 改憲し共和制に」との見出しでそれを〝復唱〟させている。

上野氏は「天皇制は、国民の間に出自によって身分格差を設ける仕組み」「権威主義の源泉であり、『家制度』そのもの」「男尊女卑の家父長制の権化」「（女性天皇支持論は）愚民説」と断じ、日本を「立憲君主制の国ではなく共和制の国」にせよ、と皇室制度完全廃止論の雄叫（おたけ）びを上げていた。

一方、西村氏は「犠牲の『押しつけ』国民の総意は」との見出しで、天皇の「民主化」の否定と皇室制度の存続を可能にするには「天皇制への支持を強制的に調達」するしかないとし、「皇室典範改正や国旗損壊罪の創設は、戦後の民主主義体制への挑戦」だと語り、「日本国民の総意」が問われていると煽（あお）っていた。社会学者や憲法学者は山ほどいるが、憲法１条を巡って２氏のような「文化人」を登場させるのは、世論操作の伏線としか考えられまい。

共和制への〝憧れ〟も

朝日も同じようなことを言ってはいた。先の特別国会で成立した改正皇室典範について「天皇制に埋め込まれた男性第一主義」「男尊女卑を歪（いびつ）に反映する制度」などと皇統の万世一系を批判し、その上で「象徴天皇制と、法の下の平等や個人の尊重など『人類普遍の原理』という、異質なものが憲法には同居しており、完全に整合させることは難しい」と皇室制度そのものに疑義を挟んでいた（７月10日付社説）。だが、そこから踏み込まず、「完全に整合」させる体制については沈黙していた。

朝日紙面では共和制への〝憧れ〟がしばしば語られてきた。例えば、６月３日付１面コラム「天声人語」はイタリア共和国記念日を「それまでの王制ではなく共和制を選んだことを記念する」日と称（たた）え、「共和」の文言を６回も書き連ねて「共和制賛美論」を綴（つづ）っている。それを今回、上野氏はずばり、皇室制度を廃止し共和制に、と語ったのだ。いや、語らせたのだ。

これが「世論操作」の伏線なら、いよいよ社説で「天皇制廃止論」を登場させるつもりか、注目したい。「国論を二分」の論議にはこんな朝日の手法が仕組まれることをゆめゆめ忘れてはなるまい。

（増 記代司）