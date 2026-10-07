【新聞】日銀短観の論評というより高市積極財政への批判となった読売社説

日経と本紙は真摯に

２日付読売「安定成長は市場の信認が前提」、日経「価格転嫁の行方を見極めたい」、５日付本紙「日銀は物価安定へ万全期せ」――。

日銀の９月全国企業短期経済観測調査（短観）の発表を受けて掲載した各紙社説の見出しである。これまでに掲載は上記の保守系３紙のみで、左派紙はやはり関心が薄いようである。

参院本会議で所信表明演説をする高市早苗首相＝５日、国会内

３紙の論評だが、日経と本紙は真（しん）摯（し）に短観に取り組み、浮かび上がった課題から日銀に対し適切な対応を求めたが、読売は途中から焦点が高市政権の積極財政に移り、その批判となった。

読売は「景況感が改善したとはいえ、企業業績をさらに伸ばし、高い賃上げと成長を実現するには市場の安定が不可欠になる」と指摘。「だが、国の財政・金融政策が、市場からの信認を得ているとは言い難い。それが過度な円安と長期金利の上昇につながり、安定成長のリスクになっている」というわけだ。

確かに、読売が指摘するように、市場の安定は不可欠だが、市場の安定を損ねているのは何も国の財政・金融政策がすべてというわけではない。米国の経済政策、最近では中東情勢の影響などが大きな要因となっているのが実情だ。そうした点を指摘せず、国の財政・金融政策、特に高市政権の積極財政だけを批判するのは、木を見て森を見ずの議論と言える。

懸念される需要減少

また、同紙の「来年度予算ではいたずらに規模を追うのではなく、供給力や投資の強化に資する分野を厳選し、資金を投じるべきだ」との指摘も、国際情勢に合わせた対応という側面もある。「いたずらに規模を追う」との指摘は相も変わらぬワンパターンな批判である。

こうした批判もそうだが、読売には今回の短観が示す当面の課題に対し、日経や本紙のような考察が見られず、大雑（おおざっ）把（ぱ）な分析にとどまっている。

今回の短観では大企業製造業で原材料コスト上昇分の価格転嫁が進み、石油・石炭製品、鉄鋼など素材関連業種も好調だったが、先行きについては大企業非製造業ばかりでなく、大企業製造業も景況感を悪化させて、楽観できない状況になっている。

本紙は、中東情勢の混乱は長期化の様相を呈し、原油価格の高止まりが続くと指摘した上で「人件費増によるコスト上昇のほか、地震や豪雨被害の影響もあり、販売価格の上昇で需要の落ち込みが懸念される」と指摘。

日経は価格転嫁について、「ただ秋以降の原油高の再燃を反映し切れていない可能性が高く、物価の上振れリスクを払拭できる内容とまではいえまい」と分析し、加えて「小売業など個人消費の現場に近い業種ほど価格転嫁による需要減退を警戒する声が聞かれる。物価高が内需を冷やす懸念も消えない。企業収益の改善が家計の所得増に結びつくかが注目点となる」と経済紙らしい細やかさを示した。

「強い経済」が嫌いか

読売にはこうした分析がなく、あるのは前述のような市場の安定に向けた財政・金融政策への注文。読売が指摘する「国の財政・金融政策が、市場からの信認を得ているとは言い難い。それが過度な円安と長期金利の上昇につながり、安定成長のリスクになっている」は、高市政権が掲げる積極財政に対するお決まりの批判フレーズ。積極財政だけを悪者とする一方的な見方だ。

まして、今回は短観に対する社説である。読売は「高市首相は新規国債発行額を40兆円程度に抑える考えを示している。必要な増税策など負担面にも国民の理解を得て、国債発行額を増やさないことも大切になる」で社説を結んだが、これが短観社説にふさわしい内容かどうか。

読売は高市政権が目指す「強い経済」づくりという新しい試みが嫌いか、どうしても理解できないということなのか。

（床井明男）