【海外】紅海の要衝ジブチで「耳」を強化する中国軍の情報戦を伝える香港紙

各国が軍事拠点設置

アフリカ東部の小国ジブチで、中国軍が情報収集能力を高めている。米シンクタンク、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）が９月17日に公表した衛星画像分析によると、中国人民解放軍（ＰＬＡ）の基地に新たな通信施設やアンテナが設置されている。中国軍が周辺で活動する米国や日本などの軍事活動を把握する能力を高めている可能性があるという。

巨大なパラボラアンテナの風景

ジブチは国土面積が四国の約１・３倍にすぎないが、紅海とアデン湾を結ぶバベルマンデブ海峡に近い。その戦略的重要性から、米国、中国、フランス、イタリア、日本などが軍事拠点を置く。

中東の衛星テレビ局アルジャジーラは４月、ジブチを「世界で最も外国軍基地が密集した国」と指摘。同国にとって「地理そのものが石油のような資源だ」と報じた。

中国がジブチに基地を開設したのは２０１７年。当初は海賊対策や平和維持活動、人道支援などを支える拠点と説明していた。ところがＣＳＩＳによれば、24年半ば以降、基地の南東部と北西部に二つの通信施設が建設された。短波通信アンテナ、衛星通信設備などが確認され、施設全体として「指揮・統制・通信・コンピューター・情報・監視・偵察（Ｃ４ＩＳＲ）」能力を構成する可能性が高いという。

緊張高まる周辺地域

香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）は、この設備が中国軍の信号情報収集能力を高め、ジブチや中東で活動する外国軍を「見る窓」になる可能性を指摘した。中国軍基地から16㌔以内には米国、フランス、イタリア、日本の拠点があるという。

信号情報収集は、必ずしも相手の通信内容を直接読み取ることだけを意味しない。通信が暗号化されていても、どの周波数が使われ、いつ、どこから、どの方向に通信が行われているのかを把握することは、軍事活動を分析する手掛かりになる。

ＣＳＩＳは、施設新設によって中国軍が地域の作戦環境について、より詳細な全体像を得られる可能性があると分析している。

日本にとっても無関係ではない。日本は09年からジブチに自衛隊の拠点を置き、海賊対処を続けてきた。防衛省はこの拠点を中東での情報収集活動にも利用していると説明している。ＳＣＭＰによれば、日本は今年８月、ジブチからＰ１哨戒機の運用を開始した。中国軍が通信・情報収集能力を強化した基地の近くで、日本も情報収集活動を行っている。

米国にとってもジブチは重要だ。米軍のキャンプ・ルモニエは中国軍基地に近く、東アフリカでの米軍の重要な活動拠点となっている。

ＣＳＩＳによれば、米軍はジブチを中東・アフリカ地域での情報・監視・偵察活動を支える前方拠点として利用している。

しかも現在、紅海周辺の軍事的緊張は高まっている。イエメンの親イラン武装組織フーシ派による船舶攻撃や中東での軍事的緊張を背景に、紅海とアデン湾を監視して得られる情報の価値は以前にも増して高まっている。中国にとってジブチは、アフリカ東岸に置かれた補給拠点というだけでなく、中東とアフリカを同時に見渡す前方の情報拠点となり得る。

重要な通信能力増強

アルジャジーラが指摘するように、ジブチでは米国、中国、フランス、イタリア、日本などの基地が狭い地域に集中している。その中で中国軍が通信能力を増強している。

ＳＣＭＰが言う「外国軍を見る窓」は、まさに中国の海外軍事活動が、単なる基地の建設から情報を握る段階へ移りつつあることを示している。

中国のアフリカ進出を巡る報道では、港湾や鉱山、鉄道など目に見える経済活動に注目が集まりやすい。しかし、アンテナや衛星通信設備のような一見目立たない軍事インフラの重要性が高まっていることは確かだ。

（本田隆文）