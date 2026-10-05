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【新聞】高市政権のスパイ防止法制定への動き批判する毎日の「古臭い説教」

By 増 記代司

米議会証言報道せず

　「スパイは世界の常識」――。言い古された言葉だが、日本のオールドメディア、ことに左派紙にとっては非常識となる。本紙「対訳ワシントン・タイムズ」（９月23日付）の「ＦＢＩ、中国によるスパイ活動の急増を明らかに」と題する記事を読んで改めて「非常識」を思い起こした。このニュースが全く報道されていなかったからだ。

政策協議に臨む自民党の滝波宏文・党インテリジェンス戦略本部副幹事長（奥右）と日本保守党の百田尚樹代表（同左）ら＝２８日、国会内（時事）
政策協議に臨む自民党の滝波宏文・党インテリジェンス戦略本部副幹事長（奥右）と日本保守党の百田尚樹代表（同左）ら＝２８日、国会内（時事）

　記事によると、カシュ・パテルＦＢＩ（米連邦捜査局）長官は同15日の議会証言で、中国などの情報機関が過去18カ月間で米国内での諜報（ちょうほう）・違法活動を強化しており、その間にＦＢＩは中国政府に関連する工作員60人を無力化。中国を含む防諜関連の逮捕は１３０件（前月間比52％増）、過去１年の国外退去工作員は80人（前期比１２５％増）に上り、「いずれも米国の制度や組織を弱体化させようとしており、その活動はますます大胆かつ高度になっている」と述べている。

治安維持法持ち出す

　この証言を日本のメディアは完全黙殺だ。ＦＢＩ長官に関わる報道と言えば、トランプ大統領への忠誠心といった「政局目線」が大半で、スパイ取り締まりには目もくれない。その代表的新聞が毎日だ。政府のインテリジェンス（情報収集・分析）機能強化に関する有識者会議の発足を受けて10月３日付に「スパイ防止法の議論　前のめりな姿勢を危ぶむ」との社説を掲げ、「高市早苗首相はかねて、スパイ防止法の制定に前のめりな姿勢を示しており、来年の通常国会での法案提出を目指す。国民への監視が強まることを危惧する」と批判する。

　社説はスパイ活動への危惧に触れず「戦前・戦中には、スパイ防止や軍事秘密保護などのため、治安維持法、軍機保護法、国防保安法が作られた。特別高等警察や憲兵による恣意（しい）的な取り締まりで重大な人権侵害を引き起こした」と書く。

　何という古臭い事例だろうか。こういう論法は止（よ）してほしい、と毎日記者の大先輩、山田孝男氏（元政治部長）がかつて苦言を呈していた。治安維持法時代（１９２５～45年）の大日本帝国憲法には現行憲法のような人権規定はなかったとし、こう述べている。

　「今は違う。憲法は思想及び良心の自由（19条）、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由（21条）を保障している。現行犯は別だが、裁判所が出す令状によらなければ逮捕されない（33条）。万一、逮捕・起訴されても迅速な公開裁判を受ける権利がある（37条）。不当な捜査は速やかに是正されるはずである」（毎日２０１７年５月１日付「風知草」）

　これは当時、国会で論じられていた「テロ等準備罪」（左派紙は「共謀罪」と呼称）新設についてのもので、毎日は治安維持法を持ち出し、「犯罪対象拡大の歴史に学べ」（同２月２日付夕刊「特集ワイド」）などと反対キャンペーンを張っていた。山田氏は同じ毎日紙上で後輩記者を時代錯誤と戒めていたのだ。それが聞く耳持たずか、懲りない面々が今も闊歩（かっぽ）している。

左派紙は「強い味方」

　先の総選挙でスパイ防止法に反対したのは共産党と社民党、れいわ新選組（現いのちの党）にすぎない。中道改革連合は態度を示さず、一部が「重大な人権侵害を引き起こすリスク」をあげつらっていた。左派紙はそれに同調し異を唱えているのだ。

　米国でのスパイ活動は米国弱体化へ「大胆かつ高度になっている」が、わが国でのスパイ活動はスパイ防止法が存在しない分、それ以上に激しいだろう。高市政権の「日本再起動」にブレーキをかける左派紙はスパイには「力強い味方」に違いない。

　こう筆を進めていると、手持ちのスマートフォンに「毎日新聞（昼）ニュースレター」が送信されてきた（今月３日）。タイトルに「進む右傾化　斎藤幸平さんが問うリベラル左派の『古臭い説教』」とある。斎藤氏は東大大学院准教授のマルクス経済学者で、自身の「古臭い説教」（護憲の主張）は棚に上げて、欧州を例に変革を唱えない「リベラル左派」を批判していた。左派紙のスパイ防止法反対論も「古臭い説教」の類いだ。これにこそ聞く耳持たず、が相応（ふさわ）しい。

（増　記代司）

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