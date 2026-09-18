トップオピニオンメディアウォッチ消えぬ「愛子天皇」待望論　対立煽る「文春」の保阪論考【論壇時評】
メディアウォッチ

消えぬ「愛子天皇」待望論　対立煽る「文春」の保阪論考【論壇時評】

By 森田 清策

先の国会で改正皇室典範が成立した。結果として男系男子による皇位継承をより安定させる制度になったが、未（いま）だに「愛子天皇」待望論を張る月刊誌がある。改正前から、女性天皇を容認する論考を掲載していた「文藝春秋」だ。10月号に、昭和史研究家・保阪正康の「愛子天皇は歴史の必然である」という刺激的なタイトルの論考を掲載している。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事【新聞】米同時テロから25年の社説で守るべき「国家主権」を蔑ろにする朝日

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »