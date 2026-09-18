トップオピニオンメディアウォッチ消えぬ「愛子天皇」待望論 対立煽る「文春」の保阪論考【論壇時評】 メディアウォッチ 消えぬ「愛子天皇」待望論 対立煽る「文春」の保阪論考【論壇時評】 タグTOP NEWS2会員向け安定的皇位継承皇室典範改正論壇時評高市政権 2026年9月18日 11時45分 By 森田 清策 XLINEFacebookEmailPrint 先の国会で改正皇室典範が成立した。結果として男系男子による皇位継承をより安定させる制度になったが、未（いま）だに「愛子天皇」待望論を張る月刊誌がある。改正前から、女性天皇を容認する論考を掲載していた「文藝春秋」だ。10月号に、昭和史研究家・保阪正康の「愛子天皇は歴史の必然である」という刺激的なタイトルの論考を掲載している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【新聞】米同時テロから25年の社説で守るべき「国家主権」を蔑ろにする朝日 人気記事 メディアウォッチ 平和学習「違法」見解に教師「萎縮」さすとＮＨＫ偏向の極み メディアウォッチ 「劣等民族」発言の青木理氏が謝罪・出演自粛 メディアウォッチ 陰謀論と旧統一教会叩き メディアウォッチ 袴田巌氏「冤罪事件」と似通った東京高裁の旧統一教会への「解散命令」 メディアウォッチ 「ポピュリズム」持ち出し参政党支持者の感情逆なでした大越キャスター メディアウォッチ 「平和」に陶酔して独善に陥り炎上する沖縄反基地活動家と左派政治家 メディアウォッチ 【経済誌】世界の戦争、経済動向分析に宗教への理解必要と説くエコノミスト メディアウォッチ 衆院選予測が大外れした原因を分析せず知らんぷりのエコノミスト 新着記事 メディアウォッチ 【新聞】米同時テロから25年の社説で守るべき「国家主権」を蔑ろにする朝日 メディアウォッチ 【海外】爆弾搭載無人機事件で「ハイブリッド戦」という言葉を批判する独紙 メディアウォッチ 【新聞】デジタル版コメンテーターの差別投稿への〝開き直り〟垂れ流す朝日 メディアウォッチ 【新聞】30年ぶりの長期金利３％で「警鐘」と高市財政運営に修正求める各紙 メディアウォッチ 【新聞】関東大震災の朝鮮人虐殺で新聞の責任を棚に上げる〝懲りない〟朝日 メディアウォッチ 【ＳＮＳ】教員も亡くなったのに、今さら「平和学習」萎縮するなと京都府知事 メディアウォッチ 【海外】アフリカの重要鉱物囲い込みに向け中国の影響力拡大伝えるＷＳＪ メディアウォッチ 【新聞】創刊３万号迎えた〝新しい〟産経のオールドメディアと一線画す報道 TOP記事（全期間） メディアウォッチ 一般紙の一線越え社挙げて「極左活動家」に成り下がっている神奈川新聞 メディアウォッチ 安倍氏銃撃、山上容疑者の逆恨みを煽ったのは「歪んだ情報」か メディアウォッチ ＮＨＫ報道の偏りへの不信の声と報道側の戸惑い伝えた「国際報道」 メディアウォッチ 男女の性器名称叫ぶＥテレ「ジェンダー体操」放送５年後、国会で糾弾 メディアウォッチ アフリカに進出する中国、アンゴラでの反中暴動を伝える米軍誌 メディアウォッチ 兵庫県知事選挙後も公平性欠き斎藤氏追及に偏った「報道特集」 メディアウォッチ 兵庫県知事選 「告発はクーデター」説バズり“パワハラ知事”斎藤元彦氏、逆転か メディアウォッチ 中国人による児童刺傷事件で容疑者の国籍を削除したスイスインフォ