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キリスト教の左傾化　「弱者」偶像化する病理　ドグマで信仰と政治闘争結ぶ　【論壇時評】ジャーナリスト 森田清策

By 編集部

　日本のキリスト教は「反日左翼だ」という声をよく耳にするようになった。キリスト教系高校の女子生徒ら２人が亡くなった沖縄県辺野古沖での「抗議船」転覆事故を受け、キリスト教徒が左翼の政治闘争に加担していることが表面化したからだ。【...全文を読む】

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