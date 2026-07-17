トップオピニオンメディアウォッチキリスト教の左傾化 「弱者」偶像化する病理 ドグマで信仰と政治闘争結ぶ 【論壇時評】ジャーナリスト 森田清策 メディアウォッチ キリスト教の左傾化 「弱者」偶像化する病理 ドグマで信仰と政治闘争結ぶ 【論壇時評】ジャーナリスト 森田清策 タグTOP NEWS2会員向け論壇時評 2026年7月17日 09時07分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 日本のキリスト教は「反日左翼だ」という声をよく耳にするようになった。キリスト教系高校の女子生徒ら２人が亡くなった沖縄県辺野古沖での「抗議船」転覆事故を受け、キリスト教徒が左翼の政治闘争に加担していることが表面化したからだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【新聞】チベット焼身抗議、腑に落ちる産経桑原氏「モンテーニュとの対話」 人気記事 メディアウォッチ 令和の「保守」を問う 敗戦で「国民の物語」失う メディアウォッチ 陰謀論と旧統一教会叩き メディアウォッチ 「平和」に陶酔して独善に陥り炎上する沖縄反基地活動家と左派政治家 メディアウォッチ 袴田巌氏「冤罪事件」と似通った東京高裁の旧統一教会への「解散命令」 メディアウォッチ 男女の性器名称叫ぶＥテレ「ジェンダー体操」放送５年後、国会で糾弾 メディアウォッチ 旧統一教会を絡めた文春の執拗な“高市下げ”に読者は辟易して離れる メディアウォッチ 皇統と「女系天皇」 読売提言に保守派反発【論壇時評】 メディアウォッチ 【経済誌】世界の戦争、経済動向分析に宗教への理解必要と説くエコノミスト 新着記事 メディアウォッチ 【新聞】チベット焼身抗議、腑に落ちる産経桑原氏「モンテーニュとの対話」 メディアウォッチ 【海外】バチカンによる「聖ピオ十世会」破門を深刻に報じる欧米メディア メディアウォッチ 【新聞】共産主義になびいて男系での皇位継承を「男尊女卑」と侮辱する朝日 メディアウォッチ 【新聞】物価上昇リスクで政府に日銀利上げ路線支持を強く訴えた日経社説 メディアウォッチ 【新聞】「立法府の総意」掲げて皇室典範改正案に反対するオールドメディア メディアウォッチ 【海外】人権外交と移民問題のはざまで揺れ動くＥＵを伝える欧州メディア メディアウォッチ 【新聞】国旗損壊罪法案に反対する左派紙の「無罪論」は恐るべき「暴力肯定」 メディアウォッチ 有人国境離島法改正へ 特定離島に６島を追加 領海・ＥＥＺ保全に寄与 TOP記事（全期間） メディアウォッチ 一般紙の一線越え社挙げて「極左活動家」に成り下がっている神奈川新聞 メディアウォッチ 安倍氏銃撃、山上容疑者の逆恨みを煽ったのは「歪んだ情報」か メディアウォッチ ＮＨＫ報道の偏りへの不信の声と報道側の戸惑い伝えた「国際報道」 メディアウォッチ 男女の性器名称叫ぶＥテレ「ジェンダー体操」放送５年後、国会で糾弾 メディアウォッチ アフリカに進出する中国、アンゴラでの反中暴動を伝える米軍誌 メディアウォッチ 兵庫県知事選挙後も公平性欠き斎藤氏追及に偏った「報道特集」 メディアウォッチ 兵庫県知事選 「告発はクーデター」説バズり“パワハラ知事”斎藤元彦氏、逆転か メディアウォッチ 中国人による児童刺傷事件で容疑者の国籍を削除したスイスインフォ