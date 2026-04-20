【海外】「ホルムズ海峡ショック」による燃料価格高騰で揺れるアフリカ経済

アフリカの貧困のイメージ

生活コスト押し上げ

米イスラエルのイラン攻撃による中東情勢の緊張が、脆弱（ぜいじゃく）なアフリカ経済に重大な影響を及ぼしている。燃料価格の上昇が輸送、食料、財政へと連鎖する複合的、構造的な危機の構図が浮かび上がる。

英ＢＢＣは、発電への輸入原油への依存度が高いインド洋の島国モーリシャスの事例を取り上げ、「予定されていた原油が届いていない」と報じ、供給の寸断が現実に起きていることを伝える。さらに「備蓄は21日分しかない」とし、エネルギー供給が危機的状況にあると指摘する。

英紙フィナンシャル・タイムズは、ホルムズ海峡を巡る緊張がエネルギー市場に直接的な影響を与えている点を強調する。同紙は「ホルムズ海峡での混乱を受け、原油価格は急騰、１バレル１００ドルを超えた」と指摘、海峡の不安定化が世界的な燃料価格上昇の引き金となっていると伝える。さらに、その影響について「輸入依存度の高いアフリカ経済はインフレ圧力の高まりに直面している」と強調し、外部ショックが直接、国内経済に波及する構造を示している。

これについて米ブルームバーグ通信は、「イラン紛争が原油供給を混乱させる中、アフリカ各国で燃料コストが急騰している」と、広域的な価格上昇を指摘する。その上で、ケニアについて「ケニアは輸入コストの上昇を反映し、ガソリン価格を大幅に引き上げた」と具体例を挙げる。また、ナイジェリアでは「補助金改革と国際価格の上昇が交通費や食料価格を押し上げている」とし、政策変更と外部要因が重なって生活コストを押し上げている実態を伝えている。

輸送から食料へ連鎖

構造的な脆弱性に焦点を当てるのが英誌エコノミストだ。今回のエネルギー価格上昇を単なる一時的ショックではなく、「エネルギー輸入国は外部価格ショックに極めて脆弱」と位置付ける。その具体例としてガーナなどを挙げ、「通貨安とインフレが相互に強化し合っている」と報じ、経済の不安定化が進んでいる状況を示す。

生活者レベルの影響を具体的に描くのが英紙ガーディアンだ。「複数のアフリカ諸国で燃料価格は30～70％上昇した」と、急激なコスト上昇を指摘する。ソマリアでは「最大１５０％上昇した」という。その影響として「輸送コストの上昇が食料価格に波及している」とし、燃料→輸送→食料という連鎖を明確に示している。

一方、中東の衛星テレビ局アルジャジーラは、経済的影響が社会不安に発展する可能性に焦点を当てる。同局は「燃料価格の上昇は過去にアフリカ各地で抗議行動を引き起こしてきた」と指摘し、今回の価格上昇も同様のリスクをはらむと報じる。経済的な困難が、政治・社会的な動揺につながる現象は、社会構造が脆弱な社会ではよく見られる。小麦粉価格の急騰が主食のパンの価格を引き上げ、暴動につながった例も過去にはある。

「ホルムズ海峡ショック」は単なる原油価格の変動ではなく、複数の経路を通じてアフリカ経済全体に波及している。①原油価格上昇②燃料コスト増③輸送費上昇④食料価格上昇⑤財政負担増、という連鎖だ。特に輸入依存度の高い国や内陸国では、その影響が増幅されやすい。

地域の枠を超え影響

報道からは、ホルムズ海峡を巡る緊張が遠隔的にアフリカ経済へ波及し、具体的な生活コストの上昇として表れる現実が明確に浮かび上がる。一方で、長期的な産業構造への影響や、エネルギー転換との関係についての言及は限定的だ。

主要メディアはそれぞれ異なる角度からこの問題を報じているが、その共通点は、グローバルなエネルギー供給の不安定化が、地理的に離れた地域の経済や社会にまで連鎖的な影響を及ぼすという認識である。ホルムズ海峡を巡る緊張は、単なる地域紛争の枠を超え、世界経済の脆弱性を映し出す現象として捉えられている。

（本田隆文）