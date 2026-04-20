トップオピニオン高永喆の半島ＮOＷ旧韓末に似た半島情勢
高永喆の半島ＮOＷ

旧韓末に似た半島情勢

By 高永喆

歴史は繰り返される。9世紀末、清朝の北洋艦隊の軍艦の砲身には、軍紀の緩みの象徴のように洗濯物が干されており、内部の腐敗が蔓延（まんえん）していたロシア帝国は日露戦争で敗北し、没落した。【...全文を読む】

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