トップオピニオン高永喆の半島ＮOＷ米イラン攻撃の波紋
高永喆の半島ＮOＷ

米イラン攻撃の波紋

By 高永喆

米国のトランプ大統領は今年１月初め、ベネズエラのマドゥロ大統領を電撃的に拘束したのに続き、２月末、短時間でイランの独裁者ハメネイ師をはじめ指導者49人を「排除」した。特に注目すべき点はトランプ氏の心理戦だ。【...全文を読む】

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