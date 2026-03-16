トップオピニオン高永喆の半島ＮOＷ米イラン攻撃の波紋 高永喆の半島ＮOＷ 米イラン攻撃の波紋 タグ会員向け 2026年3月17日 06時45分 By 高永喆 XLINEFacebookEmailPrint 米国のトランプ大統領は今年１月初め、ベネズエラのマドゥロ大統領を電撃的に拘束したのに続き、２月末、短時間でイランの独裁者ハメネイ師をはじめ指導者49人を「排除」した。特に注目すべき点はトランプ氏の心理戦だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事世界的な不正選挙疑惑 人気記事 朝鮮半島 トランプ２期と韓半島安保 高永喆の半島ＮOＷ トランプ氏親露・親北の狙い 高永喆の半島ＮOＷ “親日”攻撃と金文洙氏 高永喆の半島ＮOＷ 米安保戦略の衝撃 高永喆の半島ＮOＷ 北朝鮮、対南敵対路線 真の背景 高永喆の半島ＮOＷ 揺らぐ反米独裁カルテル 高永喆の半島ＮOＷ 尹氏釈放と大規模集会 高永喆の半島ＮOＷ 世界的な不正選挙疑惑 新着記事 高永喆の半島ＮOＷ 世界的な不正選挙疑惑 高永喆の半島ＮOＷ 揺らぐ反米独裁カルテル 高永喆の半島ＮOＷ 米安保戦略の衝撃 高永喆の半島ＮOＷ 李在明政権と経済危機 高永喆の半島ＮOＷ 二股外交の深刻なダメージ 高永喆の半島ＮOＷ 米が不正選挙捜査へ布石 高永喆の半島ＮOＷ 中国属国化の危険抱える韓国 高永喆の半島ＮOＷ 選挙不正と裁判の二重基準 TOP記事（全期間） 高永喆の半島ＮOＷ 中国属国化の危険抱える韓国 高永喆の半島ＮOＷ 保守派候補勝利のカギ 高永喆の半島ＮOＷ 若者に広がる弾劾反対の声 朝鮮半島 岐路に立つ韓国の自由民主 高永喆の半島ＮOＷ 危険水位の韓国左傾化 高永喆の半島ＮOＷ 尹氏釈放と大規模集会 高永喆の半島ＮOＷ 大混乱の韓国、誰が収拾するか 高永喆の半島ＮOＷ 選挙不正と裁判の二重基準