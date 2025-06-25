トップオピニオン高永喆の半島ＮOＷ選挙不正と裁判の二重基準
高永喆の半島ＮOＷ

選挙不正と裁判の二重基準

By 編集部

韓国の大統領選が終わり、「共に民主党」の李在明候補が過半数を下回るも49・42％の得票率で「国民の力」の金文洙候補（41・15％）に勝利し、大統領に就任した。【...全文を読む】

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